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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक का जलवा बरकरार, मणिकांता एल बने गोल्ड मशीन, छत्तीसगढ़ ने भी दिखाया दम

तीसरे दिन कर्नाटक ने तैराकी स्पर्धाओं में पूरी तरह वर्चस्व कायम रखा और सभी स्वर्ण पदक अपने नाम किए. दिन के अंत तक कर्नाटक के खाते में 13 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक दर्ज हो चुके हैं, जो इस प्रतियोगिता में उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है. लगातार शानदार प्रदर्शन के कारण कर्नाटक अन्य राज्यों से काफी आगे निकलता नजर आ रहा है.

रायपुर : खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तीसरे दिन कर्नाटक ने तैराकी स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली. स्टार तैराक मणिकांता एल के दमदार प्रदर्शन ने कर्नाटक को शीर्ष पर बनाए रखा, जबकि मेजबान छत्तीसगढ़ ने भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पदकों की संख्या में इजाफा किया. प्रतियोगिता अब और ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है.

कर्नाटक के स्टार तैराक मणिकांता एल ने तीसरे दिन भी अपने प्रदर्शन की चमक बरकरार रखते हुए दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीता. इसके साथ ही उनके कुल स्वर्ण पदकों की संख्या आठ पहुंच गई है, जिससे वे इस प्रतियोगिता के सबसे सफल खिलाड़ी बन गए हैं. उनकी निरंतर जीत कर्नाटक की बढ़त का सबसे बड़ा आधार बन रही है.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का तीसरा दिन (KITG)

पदक तालिका में तेज होती प्रतिस्पर्धा

पदक तालिका में ओडिशा 6 स्वर्ण, 2 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि असम 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर है. मेजबान छत्तीसगढ़ 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ त्रिपुरा के साथ संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर बना हुआ है, जिससे प्रतियोगिता में मध्य पायदान की लड़ाई भी रोचक हो गई है.

छत्तीसगढ़ ने दिखाया दम, मिले 3 नए पदक

मेजबान छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने तीसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत और दो कांस्य पदक अपने नाम किए. अनुष्का भगत ने महिलाओं की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर अपना तीसरा रजत हासिल किया, जबकि निखिल जाल्को ने पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता. वहीं न्यासा पैकरा ने 100 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के खिलाड़ी (ETV BHARAT)

तैराकी में दिखा हाई-वोल्टेज मुकाबला

तैराकी स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. महिलाओं की 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में कर्नाटक की मेघांजलि ने स्वर्ण जीता, जबकि छत्तीसगढ़ की अनुष्का भगत को रजत मिला. पुरुष वर्ग में मणिकांता एल ने 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक और 100 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की, वहीं 50 मीटर फ्रीस्टाइल में कर्नाटक के धूनीश एन ने बाजी मारी.

वेटलिफ्टिंग में भी खिलाड़ियों का शानदार दमखम

वेटलिफ्टिंग स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया. अरुणाचल प्रदेश की अनाई वांगसू ने 58 किग्रा वर्ग में 169 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि ओडिशा की बिदु स्मिता भोई ने 63 किग्रा वर्ग में 195 किलोग्राम के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया. पुरुष वर्ग में मिजोरम के एमएच सिलवान बेहरोथतलो और अरुणाचल प्रदेश के रिचिन चोंगरुजू ने अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण जीतकर शानदार प्रदर्शन किया.

नए राज्यों ने भी खोला स्वर्ण का खाता

तीसरे दिन महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश ने भी स्वर्ण पदक जीतकर अपना खाता खोला. महाराष्ट्र की तन्वी धुर्वे ने 100 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने वेटलिफ्टिंग में दो स्वर्ण पदक हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

देशभर के खिलाड़ियों का महासंग्राम

इस प्रतियोगिता में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. तीरंदाजी, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसे खेलों में कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर हैं, जिससे हर दिन प्रतिस्पर्धा का स्तर और ऊंचा होता जा रहा है.

आने वाले दिनों में और बढ़ेगा रोमांच

तीन दिनों के बाद 14 राज्यों ने पदक जीत लिए हैं, जबकि 6 राज्यों ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं. जैसे-जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे मुकाबले और ज्यादा रोमांचक और कड़े होने की संभावना है.