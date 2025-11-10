ETV Bharat / state

बिहार चुनाव की ड्यूटी पर तैनात कर्नाटक पुलिस के हेड कांस्टेबल की मौत, साथियों में हड़कंप

कैमूर में मतदान ( ETV Bharat )

कैमूर: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की ड्यूटी में कैमूर जिले के रामगढ़ पहुंचे कर्नाटक पुलिस के हेड कांस्टेबल राजकुमार की सोमवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह दुखद घटना रामगढ़ हाईस्कूल परिसर में उस समय हुई जब साथी जवान उन्हें जगाने गए. सुबह अचानक बिगड़ी तबीयत: कर्नाटक पुलिस की पूरी टीम रामगढ़ हाईस्कूल में ठहरी थी. सुबह जब साथी जवान राजकुमार को जगाने पहुंचे तो वे बेहोश मिले. आनन-फानन में उन्हें रामगढ़ रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. रामगढ़ बीडीओ जितेंद्र कुमार ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की है. हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत (ETV Bharat) पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव: बीडीओ ने बताया कि मौके पर पहुंचे रामगढ़ थानाध्यक्ष ने परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है. चुनावी ड्यूटी के बीच इस घटना से पुलिस बल में शोक की लहर दौड़ गई है. फिलहाल कानूनी कार्रवाई जारी है. "हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार की मौत हार्ट अटैक से हुई है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया है, घटना की सूचना पर रामगढ़ थाना अध्यक्ष अपने पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है."-जितेंद्र कुमार, बीडीओ, रामगढ़