मंगलुरु के व्यापारी से 2 करोड़ की ठगी, रतलाम से 3 आरोपियों को दबोचकर ले गई कर्नाटक पुलिस
कर्नाटक पुलिस सैकड़ों किलोमीटर की खोजबीन के बाद रतलाम पहुंची, 2 करोड़ की ठगी और हत्या की धमकी देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 12:22 PM IST
रतलाम: कर्नाटक की मंगलुरु सिटी थाना पुलिस ने 2 करोड़ की ऑनलाइन ठगी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मध्य प्रदेश के रतलाम से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि तीनों आरोपियों ने मंगलुरु के रियल एस्टेट व्यापारी के साथ ऑनलाइन निवेश के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी की है. पीड़ित की शिकायत पर मंगलुरु पुलिस ने रतलाम में दबिश देकर तीन युवकों को गिरफ्तार किया है.
कर्नाटक पुलिस ने 3 ठगों को रतलाम से दबोचा
जानकारी के अनुसार, रियल एस्टेट और कार ट्रेडिंग व्यवसायी उमर फारूक मंगलुरु के डेरालकट्टे का रहने वाला है. उमर को अंकित नाम के युवक ने डेलिटीन रॉयल कंपनी में ऑनलाइन निवेश कर रुपए डबल करने का ऑफर दिया था. ट्रायल के तौर पर उसने 3500 रुपए इन्वेस्ट भी किए. आरोपी ने उसे प्रॉफिट के रूप में 1 दिन में ही 1 हजार रुपए का प्रॉफिट दिया. अंकित ने पीड़ित को बताया था कि उसके दोस्त फॉरेन में रहते हैं और वहां रुपयों का इन्वेस्टमेंट करते हैं.
2 करोड़ की ठगी और जान से मारने की धमकी
झांसे में आकर उमर फारूक ने अपनी पत्नी, भतीजी और चाचा के नाम पर अलग-अलग खातों में 2 करोड़ रुपए निवेश के लिए ट्रांसफर किए. अंकित ने रतलाम के बिलपांक निवासी कुशाग्र जैन (23), सुमित जायसवाल (27) और धार निवासी अखिल मंडरा (29) को अपना पार्टनर बताया था. निवेश करने के बाद आरोपियों ने पीड़ित का फोन उठाना बंद कर दिया और दूसरे नंबर से संपर्क किए जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी.
संबंधित थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
इस मामले में बिलपांक थाना प्रभारी अयूब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि "कर्नाटक के मंगलुरु सिटी थाना पुलिस रतलाम पहुंची थी. यहां के तीन लोगों के विरुद्ध संबंधित थाने में ठगी करने और जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया गया है. जिसके बाद 2 करोड़ की ठगी के आरोप में कर्नाटक की मंगलूरु सिटी पुलिस रतलाम आई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई. गिरफ्तार आरोपियों में कुशाग्र, सुमित जायसवाल और अखिल मंडरा शामिल है. वहीं, इससे पहले मुख्य आरोपी अंकित को मंगलुरु पुलिस ने हिरासत में ले लिया था."
ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाने के नाम पर रियल एस्टेट और कर ट्रेडिंग व्यापारी से ठगी करने वाले इन युगों की उम्र 23 लेकर 29 वर्ष के बीच है. 2 करोड़ की ठगी के अलावा भी आरोपियों द्वारा की गई अन्य ठगी की वारदातों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.