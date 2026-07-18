ETV Bharat / state

कर्नाटक विधान परिषद सदस्य सलीम अहमद का दावा, '2029 में बनेगी इंडिया गठबंधन सरकार, राहुल बनेंगे पीएम'

अजमेर: कर्नाटक में विधान परिषद के सदस्य सलीम अहमद का कहना है कि देश में लोग सत्ता में बदलाव चाहते हैं. लोग बीजेपी के जुमलो से तंग आ चुके हैं. 12 साल से देश की जनता से लगातार झूठ बोला जा रहा है. झूठ के लिए कोई अवार्ड है, तो वह नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए. साथ ही उन्होंने दावा किया कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी पीएम बनेंगे. शनिवार को सलीम अहमद अजमेर में थे. यहां उन्होंने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत भी की.

'देश तोड़ने वालों के खिलाफ खड़े राहुल गांधी': बातचीत में सलीम अहमद ने कहा कि 12 वर्ष पहले सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने देश की जनता से ऐसे वादे किए थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए. मसलन काला धन वापस लाकर लोगों के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने के लिए कहा था. साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात कही गई थी. अभी तक 24 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी. लेकिन 24 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाए. यूपीए सरकार जब सत्ता छोड़कर गई, तब पेट्रोल के दाम 55 रुपए प्रति लीटर थे और आज 100 रुपए हैं. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे. राहुल गांधी देश के युवाओं के साथ खड़े हैं और जो ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं.

सलीम अहमद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: डोटासरा का आरोप, 'देश में अघोषित आपातकाल, शिक्षक तबादलों में भ्रष्टाचार, पैसे लेकर लिस्टों में किए बदलाव'

'देश में है हानिकारक सरकार': उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में देशभर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इतना होने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं. केंद्र सरकार इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है कि उनसे गलती हुई है. उन्होंने कहा कि इस तरह की सरकार देश में हानिकारक है और लोग बदलाव चाहते हैं. सलीम अहमद ने दावा किया कि 2028 में कर्नाटक में भी कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी. कर्नाटक में भी लोग कांग्रेस पार्टी के कामों से खुश हैं.