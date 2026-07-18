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कर्नाटक विधान परिषद सदस्य सलीम अहमद का दावा, '2029 में बनेगी इंडिया गठबंधन सरकार, राहुल बनेंगे पीएम'

सलीम अहमद ने कहा कि 12 वर्ष पहले बीजेपी ने देश की जनता से ऐसे वादे किए थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए.

MLC Salim Ahmed
एमएलसी सलीम अहमद (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 3:55 PM IST

4 Min Read
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अजमेर: कर्नाटक में विधान परिषद के सदस्य सलीम अहमद का कहना है कि देश में लोग सत्ता में बदलाव चाहते हैं. लोग बीजेपी के जुमलो से तंग आ चुके हैं. 12 साल से देश की जनता से लगातार झूठ बोला जा रहा है. झूठ के लिए कोई अवार्ड है, तो वह नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए. साथ ही उन्होंने दावा किया कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी पीएम बनेंगे. शनिवार को सलीम अहमद अजमेर में थे. यहां उन्होंने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत भी की.

'देश तोड़ने वालों के खिलाफ खड़े राहुल गांधी': बातचीत में सलीम अहमद ने कहा कि 12 वर्ष पहले सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने देश की जनता से ऐसे वादे किए थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए. मसलन काला धन वापस लाकर लोगों के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने के लिए कहा था. साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात कही गई थी. अभी तक 24 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी. लेकिन 24 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाए. यूपीए सरकार जब सत्ता छोड़कर गई, तब पेट्रोल के दाम 55 रुपए प्रति लीटर थे और आज 100 रुपए हैं. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे. राहुल गांधी देश के युवाओं के साथ खड़े हैं और जो ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं.

सलीम अहमद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

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'देश में है हानिकारक सरकार': उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में देशभर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इतना होने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं. केंद्र सरकार इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है कि उनसे गलती हुई है. उन्होंने कहा कि इस तरह की सरकार देश में हानिकारक है और लोग बदलाव चाहते हैं. सलीम अहमद ने दावा किया कि 2028 में कर्नाटक में भी कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी. कर्नाटक में भी लोग कांग्रेस पार्टी के कामों से खुश हैं.

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'12 साल से देश की जनता को किया गुमराह': सलीम अहमद ने कहा कि 12 साल से देश में मौजूदा सरकार लोगों को केवल गुमराह करती आई है. यह सरकार युवा, महिला, किसान विरोधी सरकार है. उन्होंने कहा कि पिछली बार नायडू और नीतीश कुमार सरकार को सपोर्ट नहीं करते, तो केंद्र में फिर से मोदी सरकार नहीं बनती. सबका साथ और सबका विकास बोलकर उन्होंने सबका विनाश ही किया है.

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'गोडसे की विचारधारा को मानने वाले हैं ये लोग': उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है. बीजेपी के लोग महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, जिन्होंने मुल्क को आजाद करवाया. वह नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानते हैं. केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा है. तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और आने वाले वक्त में अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार होगी और मुल्क में भी धर्मनिरपेक्ष सत्ता आएगी.

Saleem Ahmed offered chadar and flowers at Ajmer Dargah
अजमेर दरगाह में सलीम अहमद ने चादर और फूल पेश किए (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर दरगाह में चढ़ाई चादर: सलीम अहमद ने प्रतिनिधि मंडल के साथ हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही के दरबार मे अकीदत की चादर और फूल पेश किए. दरगाह शरीफ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार सभी धर्म–जाति और समाज के हित में कार्य कर रही है. जबकि मोदी सरकार में धर्म की राजनीति और अल्पसंख्यकों पर ज़ुल्मो सितम बढ़े हैं. पिछले 12 सालों से बीजेपी ने जनता के साथ और नौजवानों के साथ धोखा किया है। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ने जनता को परेशान कर रखा है. ऐसे में देश की आवाम अब हिन्दू–मुस्लिम की सियासत को समझ गई है और अगली बार इलेक्शन में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनकी इंडियन एयरलाइंस राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है.

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CONGRESS TARGETS BJP

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