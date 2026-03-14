कर्नाटक के मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान पहुंचे अजमेर दरगाह, ईरान जंग खत्म होने की दुआ मांगी
कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बी जेड जमीर अहमद खान ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Published : March 14, 2026 at 10:25 AM IST
अजमेर : अमेरिका-इजराइल, ईरान की जंग से भारत भी महंगाई की मार झेल रहा है. इस बीच कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बी जेड जमीर अहमद खान अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे. यहां उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में अकीदत की चादर पेश की. साथ ही ईरान, अमेरिका इजराइल जंग खत्म होने की दुआ मांगी.
जमीर अहमद ने कहा कि इस जंग से कई मासूमों की जानें जा रही हैं और हालात विश्व भर में बिगड़ रहे हैं. इसका सीधा असर भारत पर भी देखा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज केंद्र सरकार में सिर्फ गैस और पेट्रोल के ही दामों में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि खाने पीने के सामान भी महंगे हो गए हैं. 2014 से पूर्व जब मनमोहन सरकार थी तब डॉलर और पेट्रोल का रेट क्या था और मोदी राज में अब क्या है? इसी तरह गैस, चावल, दाल, सब्जी की रेट में भी अच्छा खासा अंतर आया है.
Organized IFTAR (Breaking of the Fast that lasts from sunrise to sunset) for the Devotees at Hazrath Khwaja Moinuddin Chishti Dargah in Ajmer City of Rajasthan State and offered Duaa (special prayer) pic.twitter.com/uxq0ol8dmm— B Z Zameer Ahmed Khan (@BZZameerAhmedK) March 13, 2026
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10 सालों से अटका था हाउसिंग का काम : उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबों का ख्याल नहीं रखा, सिर्फ हाउसिंग के लिए सब्सिडी दी जाती रही है. उन्होंने कर्नाटक में अपनी कांग्रेस हुकूमत में सीएम सिद्धारमैया से अनुरोध किया और गरीबों के लिए पेंडिंग बजट पास करवाया और मकान बनवा कर उन्हें राहत पहुंचाई. हाउसिंग का काम पिछले 10 सालों से अटका हुआ था, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से सिर्फ डेढ़-डेढ़ लाख ही दिए जाते थे, जिसमें मकान निर्माण होना संभव नहीं हो सकता था. अब 4-4 लाख कर्नाटक सरकार से पास होने के बाद हजारों गरीबों को छत नसीब हुई है. इसी तरह 2026 में भी गरीबों को रहने को घर और पेट के लिए रोटी दी जाएगी.
Organized IFTAR (Breaking of the Fast that lasts from sunrise to sunset) for the Devotees at Hazrath Khwaja Moinuddin Chishti Dargah in Ajmer City of Rajasthan State and offered Duaa (special prayer) pic.twitter.com/hCDyFMS988— B Z Zameer Ahmed Khan (@BZZameerAhmedK) March 13, 2026
हिंदू-मुस्लिम करवाती है बीजेपी : जमीर अहमद ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने या पीएम मोदी ने 12 सालों में किसी गरीब के लिए नरेगा जैसा कोई काम किया हो तो बताएं. पीएम मोदी ने कहा था कि हर गरीब परिवार के अकाउंट में 15 लाख देंगे, लेकिन 15 पैसे भी नहीं दिए. इसी तरह 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया, लेकिन 100 लोगों को भी काम नहीं दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म, जाति, हिन्दू-मुस्लिम की सियासत करती है. न इनको हिंदुओं से प्यार है न मुसलमान से प्यार है. इन्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार है. कर्नाटक में हिंदू-मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है. भाजपा के लोग भाईचारा को खराब करने में लगे रहते हैं.
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जमीर अहमद ने कहा कि उनकी दरगाह जियारत विश्व शांति के उद्देश्य से थी, जहां शांति और खुशहाली के लिए दुआ की गई है. उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में अपनी जनता और देश में खुशहाली की दुआ मांगी है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक से मक्का मदीना उमराह के लिए उन्होंने 475 लोगों को सऊदी भेजा था. जमीर अहमद और उनके साथियों ने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार मे हाजरी के बाद खादिम सैय्यद बाकर बाबा के मजार पर भी फातेहा पढ़ी और रोजा इफ्तार के लिए रोजादारों में फ्रूट्स और खाना भी बांटा.
ज़मीर अहमद के साथ कर्नाटक के फिल्म एक्टर अकबर तबर, एक्स चेयरमैन वक्फ बोर्ड कर्नाटक अनवर पाशा, पीएस सरफराज खान, मीडिया एडवाइजर लक्ष्मी नारायण व वेंकटेशय्यर स्पेशल ऑफिसर साथ थे. इन सब को दरगाह में जियारत सैय्यद असगर अली हाशमी ने कराई, जिनके साथ सलमान बाबा, सैय्यद मुन्ना चिश्ती ने सभी को दरबार की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया.