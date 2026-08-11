कर्नाटक के आईजी के साथ साइबर फ्रॉड का ग्वालियर कनेक्शन, मध्य प्रदेश से तीन को कर्नाटक ले गई पुलिस
कर्नाटक के एक पुलिस महानिरक्षक के साथ हुई साइबर ठगी के तार ग्वालियर से जुड़े, कर्नाटक पुलिस की ग्वालियर में एंट्री.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 10:40 AM IST
ग्वालियर : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अचानक कर्नाटक पुलिस की एंट्री हुई है. यहां के भीतरवार क्षेत्र में आई कर्नाटक पुलिस तीन युवकों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है. ये गिरफ्तारी कर्नाटक पुलिस के एक आईजी के साथ हुई साइबर धोखाधड़ी के मामले में की गई है. कर्नाटक पुलिस आरोपियों की पूरी कुंडली निकालकर ग्वालियर पहुचीं थी. यहां ग्वालियर एसपी से मुलाकात करने के बाद कर्नाटक पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपियों की गिरफ्तारी की है.
कर्नाटक आईजी के साथ हुआ साइबर फ्रॉड, मिला था एमपी कनेक्शन
कर्नाटक पुलिस को कर्नाटक के आईजी के साथ हुई साइबर ठगी के मामले की जांच के दौरान तीन ऐसे बैंक खातों की जानकारी मिली थी जो मध्य प्रदेश के थे और इन खातों में ठगी की रकम सर्कुलेट हुई थीं. खातों की जानकारी के आधार पर पुलिस ग्वालियर पहुंची. इसके बाद स्थानीय भटारवाड़ थाना पुलिस की एक टीम के साथ कर्नाटक पुलिस ने तीनों आरोपियों हिरासत में लिया और औपचारिक लिखा पढ़ी के बाद यहां से अपने साथ गिरफ्तार कर कर्नाटक ले गई है.
भितरवार के तीन खातों में पहुंची थी ठगी रकम
एसडीओपी मनीष यादव ने इस गिरफ्तारी के बारे में कहा, '' कर्नाटक पुलिस ने बताया था कि कर्नाटक राज्य के एक पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के साथ हुए एक साइबर फ्रॉड केस में ठगी की रकम ग्वालियर के भितरवार क्षेत्र के तीन बैंक खातों में अलग-अलग तरीकों से ट्रांसफर की गई है. साइबर फ्रॉड के इस मामले को वहां की साइबर सेल टीम ने गंभीरता से लेते हुए ट्रेस किया था. इसी जानकारी के आधार पर आरोपी खाता धारकों के लिए कर्नाटक पुलिस ग्वालियर आई थी. स्थानीय पुलिस टीम के साथ तीनों आरोपियों को कर्नाटक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किया गया. इसके बाद उनसे प्राथमिक पूछताछ में खातों में ऑनलाइन लेनदेन और उनके सहयोगियों की जानकारी पूछी गई, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस तीनों को आगे की कार्रवाई के लिए अपने साथ कर्नाटक ले गई है.''
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एसडीओपी के मुताबिक, कर्नाटक पुलिस पूछताछ के बाद इस मामले से जुड़े खुलासे जल्द करेगी और आरोपियों की इस मामले में क्या भूमिका थी, ये भी स्थानीय पुलिस को जानकारी भेजेगी.