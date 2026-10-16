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कर्नाटक के ​कैबिनेट मंत्री जमीर ने की अजमेर दरगाह में जियारत...वॉटर फिल्टर प्लांट पर खर्च करेंगे डेढ़ करोड़ खर्च

अजमेर दरगाह पहुंचे कर्नाटक के मंत्री जमीर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर और फूल पेश किए. दरगाह में जियारत सैय्यद असगर हाशमी और सैय्यद मुन्ना हाशमी ने कराई और दरबार की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेट किया. कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरे खान की अजमेर दरगाह में गहरी आस्था है. वे कर्नाटक के चामराजपेट से लगातार 5वीं बार विधायक हैं. उन्होंने दरगाह में डेढ़ करोड़ की लागत से वॉटर फिल्टर प्लांट का काम कराने का ऐलान किया.