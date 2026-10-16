कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री जमीर ने की अजमेर दरगाह में जियारत...वॉटर फिल्टर प्लांट पर खर्च करेंगे डेढ़ करोड़ खर्च
कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरे माने जाने वाले जमीर खान की अजमेर दरगाह में गहरी आस्था है.
Published : October 16, 2026 at 7:29 PM IST
अजमेर: कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर और फूल पेश किए. दरगाह में जियारत सैय्यद असगर हाशमी और सैय्यद मुन्ना हाशमी ने कराई और दरबार की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेट किया. कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरे खान की अजमेर दरगाह में गहरी आस्था है. वे कर्नाटक के चामराजपेट से लगातार 5वीं बार विधायक हैं. उन्होंने दरगाह में डेढ़ करोड़ की लागत से वॉटर फिल्टर प्लांट का काम कराने का ऐलान किया.
लंगर खाना की छत का निर्माण का ऐलान: हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जुम्मे की नमाज अदा की और अपने हाथों से जायरीन को लंगर बांटा. जमीर ने मीडिया से बातचीत में कहा, दरगाह में वो जल्द वॉटर फिल्टर प्लांट लगवाएंगे, जिसके चलते जायरीन को साफ और मीठा पानी मिलेगा. झालरा मैदान में लंगर खाना की छत का भी काम कराया जाएगा. जमीर ने बताया कि कर्नाटक में पिछले 15 सालों से लोग मकान को तरस रहे थे, लेकिन हाउसिंग मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने 3 साल में 80 हजार मकान बनवाए. जनवरी-फरवरी 2027 में 22 हजार घर गरीबों को मुहैया कराने की स्कीम है.
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समाज सेवा के बताए मायने: जमीर ने कहा कि वो समाज सेवा से अपने खुदा को राजी करना चाहते हैं. कभी कोई बड़ा लीडर बनने की कोशिश नहीं करते. कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की जायदाद को लेकर उन्होंने कहा, देश भर में उनके राज्य में उम्मीद पोर्टल के इन्द्राज रजिस्ट्रेशन मामले में प्रथम स्थान रहा है.मंत्री के साथ बेंगलूरु के कांग्रेस नेता इमरान पाशा, राजस्थान मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मौलाना फैजले हक मौजूद थे.
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