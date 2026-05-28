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कर्नाटक में चल रहा सियासी घमासान, राज्यपाल थावरचंद गहलोत अचानक क्यों पहुंचे मध्य प्रदेश

एक तरफ कर्नाटक में सियासी उठापटक चल रही है, सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, दूसरी तरफ कर्नाटक के राज्यपाल उज्जैन पहुंचे.

KARNATAKA GOVERNOR ARRIVES UJJAIN
राज्यपाल थावरचंद गहलोत अचानक क्यों पहुंचे मध्य प्रदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 5:54 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: कर्नाटक की सियायत में मुख्यमंत्री पद को लेकर बुधवार से सियासी घमासान मचा हुआ था. जहां आखिरकार गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है. वहीं ऐसा माना जा रहा है कि अब कर्नाटक की कमान डीके शिवकुमार के हाथों में होगी. इस पूरे सियासी उठापटक में वहां के राज्यपाल का कर्नाटक में होना, महत्वपूर्ण माना है, लेकिन राज्यपाल कर्नाटक में न होकर इस वक्त मध्य प्रदेश के उज्जैन दौरे पर हैं.

पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर उज्जैन पहुंचे कर्नाटक के राज्यपाल

बताया जा रहा है कि उज्जैन स्तिथ नागदा निवासी कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई. जिसकी खबर सुनने के बाद राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत पत्नी को देखने तुरंत उज्जैन पहुंचे हैं. जानकारी अनुसार राज्यपाल की पत्नी अनीता का बल्ड प्रेशर बढ़ने से अचानक तबीयत बिगड़ गई और राज्यपाल गहलोत को उज्जैन आना पड़ा. अनीता गहलोत को तबीयत बिगड़ने पर तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और घर पर ध्यान रखा जा रहा है.

THAAWARCHAND GEHLOT WIFE UNWELL
अपने घर जाते राज्यपाल थावरचंद गहलोत (ETV Bharat)

क्या चल रहा कर्नाटक में?

दरअसल, कर्नाटक की सियासत में हलचल मची हुई है. 20 मई 2023 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ले चुके सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री पद पर शपथ ले चुके डीके शिवकुमार को लेकर ढाई-ढाई साल तक सीएम रहने की बात तय हुई थी. अब चूंकि सिद्धारमैया को ढाई साल से ज्यादा हो गए, ऐसे में डीके शिवकुमार सीएम बनना चाहते हैं. लिहाजा इसी घटनाक्रम को लेकर गुरुवार को सिद्धारमैया ने अपना लोकभवन में राज्यपाल के विशेष सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. ऐसे में राज्यपाल जब कर्नाटक में मौजूद नहीं हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में विशेष सचिव प्रभु शंकर ने इस्तीफा लिया है.

अब सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम व कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार नए सीएम बनेंगे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस पर अभी तक कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है.

राज्यपाल की पत्नी के इलाज में जुटी डॉक्टरों की टीम

इधर कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत के अपने निवास पर पहुंचते ही सुरक्षा के खास इंतजाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए हैं. वहीं थावर चंद्र गहलोत की पत्नी अनीता का डॉक्टर की टीम द्वारा उनके निवास स्थान पर ही इलाज किया जा रहा है. फिलहाल उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है. राज्यपाल गहलोत नागदा में कब तक रहेंगे, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है.

Last Updated : May 28, 2026 at 5:54 PM IST

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