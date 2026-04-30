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हाथ के टैटू से ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, हत्यारोपी क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरफ्तार

चमोली: कर्णप्रयाग पुलिस ने एक माह पूर्व अलकनंदा नदी किनारे मिले अज्ञात शव की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार के निर्देशन में गठित एसआईटी और एसओजी टीम की वैज्ञानिक जांच व तकनीकी दक्षता से इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है. मामले में हत्यारोपी क्षेत्र पंचायत सदस्य को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने बताया गया 10 मार्च को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि लंगासू क्षेत्र में चण्डिका माता मंदिर के नीचे अलकनंदा नदी के किनारे एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि मृतक के हाथ-पैर प्लास्टिक की रस्सी से बंधे हुए थे. जिससे मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत हो रहा था. मृतक के दाहिने हाथ पर अंग्रेजी में 'SOORAJ PUROHIT' लिखा हुआ था, किंतु कोई आधिकारिक दस्तावेज न मिलने के कारण पहचान संभव नहीं हो सकी. इस दौरान पुलिस ने मौके पर आसपास के गांवों के स्थानीय व्यक्तियों को भी शव की शिनाख्त के लिए बुलाया. किसी के भी द्वारा मृतक की पहचान नहीं हो सकी. इस पर पुलिस द्वारा मौके पर ही पंचायतनामा की कार्यवाही संपन्न की. साथ ही, मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फील्ड यूनिट टीम द्वारा उसके हाथों के फिंगरप्रिंट भी लिए गए. 72 घंटे तक शिनाख्त न होने पर नियमानुसार पोस्टमार्टम कर शव का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया.

पुलिस ने बताया मृतक के दाहिने हाथ पर अंग्रेजी में 'SOORAJ PUROHIT' अंकित होना ही जांच की सबसे अहम कड़ी साबित हुई. इसी आधार पर पुलिस टीम ने जांच को आगे बढ़ाते हुए ‘पुरोहित’ सरनेम वाले गांवों में छानबीन शुरू की. इस दौरान पुलिस को पता चला कि गौचर के सामने स्थित बमोथ गांव में इस नाम का व्यक्ति गांव के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है. इसके बाद मोबाइल नंबर के आधार पर सर्विलांस किया गया. जिसमें उसकी अंतिम लोकेशन नन्दप्रयाग क्षेत्र में पाई गई. विभिन्न कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस टीम ने जांच को आगे बढ़ाया.

हत्याकांड में नया मोड़ तब आया जब 23 मार्च को मृतक की पत्नी मंजू देवी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों को देखकर शव की पहचान अपने पति सूरज पुरोहित के रूप में की. परिजनों ने बताया सूरज 15 फरवरी के बाद से अचानक लापता हो गया था. 24 मार्च को मृतक सूरज पुरोहित की पत्नी मंजू देवी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली कर्णप्रयाग में मुकदमा पंजीकृत किया गया. पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसआईटी (SIT) और एसओजी (SOG) की संयुक्त टीम का गठन किया. वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के पुलिस टीम को निर्देश दिए.

पुलिस जांच के दौरान प्रकाश में आया कि मृतक सूरज पुरोहित नन्दप्रयाग स्थित नन्दाकिनी होटल में ठहरा हुआ था. नरेन्द्र तोपाल के माध्यम से मधुबन ढाबे में कार्य कर रहा था. पूछताछ में नरेन्द्र तोपाल ने बताया सूरज 15 फरवरी को काम छोड़कर चला गया था. स्थानीय स्तर पर जानकारी एकत्र करने पर यह सामने आया कि उसने मृतक से दस हजार रुपये उधार लिए थे.