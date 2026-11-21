ETV Bharat / state

पहले निभाई मेले की सफल जिम्मेदारी, फिर एसडीएम ने की शादी, सुर्खियों में अलकेश नौडियाल

सुर्खियों में अलकेश नौडियाल की शादी ( फोटो सोर्स: स्थानीय )

कर्णप्रयाग के उपजिलाधिकारी अलकेश नौडियाल ने गौचर मेले के समापन के अगले ही दिन शादी कर ली. 21 नवंबर को उन्होंने कर्णप्रयाग स्थित प्रसिद्ध उमा देवी मंदिर में अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में उपजिलाधिकारी पद पर तैनात यक्षी अरोड़ा के साथ सात फेरे लिए.