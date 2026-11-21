पहले निभाई मेले की सफल जिम्मेदारी, फिर एसडीएम ने की शादी, सुर्खियों में अलकेश नौडियाल
Alkesh Naudiyal marriage: अलकेश नौडियाल 2023 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं. वे मूल रूप से उत्तरकाशी जिले के पुरोला के रहने वाले हैं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2026 at 5:43 PM IST
चमोली: कर्णप्रयाग के उपजिलाधिकारी अलकेश नौडियाल ने प्रशासनिक जिम्मेदारी और निजी जीवन के बीच बेहतर तालमेल की मिसाल पेश की है. उन्होंने गौचर मेले के सफल आयोजन के बाद शादी की. अलकेश नौडियाल गौचर मेला अधिकारी भी थे. पहले उन्होंने कर्म और कर्तव्य का पालन किया. उसके बाद उन्होंने शादी की.
कर्णप्रयाग के उपजिलाधिकारी अलकेश नौडियाल ने गौचर मेले के समापन के अगले ही दिन शादी कर ली. 21 नवंबर को उन्होंने कर्णप्रयाग स्थित प्रसिद्ध उमा देवी मंदिर में अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में उपजिलाधिकारी पद पर तैनात यक्षी अरोड़ा के साथ सात फेरे लिए.
दरअसल, 14 से 20 नवंबर तक आयोजित 74वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेले की जिम्मेदारी एसडीएम अलकेश नौडियाल संभाल रहे थे. मेला अधिकारी के रूप में उन्होंने पूरे आयोजन की व्यवस्थाओं की निगरानी की. 20 नवंबर की शाम मेले का विधिवत समापन कराया. इसके अगले ही दिन 21 नवंबर को उन्होंने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की. खास बात यह रही कि प्रशासनिक जिम्मेदारी पूरी करने के बाद विवाह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया. अगले दिन दोनों विवाह बंधन में बंध गए.
विवाह समारोह बेहद सादगीपूर्ण रहा. इसमें दोनों परिवारों के चुनिंदा परिजन ही शामिल हुए. 2023 बैच के पीसीएस अधिकारी अलकेश नौडियाल मूल रूप से उत्तरकाशी जिले के पुरोला के निवासी हैं. उनकी जीवनसंगिनी यक्षी अरोड़ा मूल रूप से काशीपुर की रहने वाली हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले चमोली के जिलाधिकारी रह चुके संदीप तिवारी ने भी गोपेश्वर के प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर में सादगीपूर्ण समारोह में विवाह किया था. अब एसडीएम अलकेश नौडियाल का विवाह भी चर्चा में है. इसकी वजह उनका विवाह समारोह ही नहीं, बल्कि निजी जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर से पहले गौचर मेले की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाना भी है.
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