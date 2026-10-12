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माता-पिता के खून का प्यासा हुआ बेटा! दोनों को किया जान से मारने का प्रयास, कर्णप्रयाग पुलिस ने किया अरेस्ट

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है. कर्णप्रयाग कोतवाली क्षेत्र के बगोली गांव में एक बेटे ने अपने ही माता-पिता पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी ने पिता के चेहरे और सीने पर ब्लेड से ताबड़तोड़ वार किए और गला दबाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की.

मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कर्णप्रयाग पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बगोली निवासी विक्रम सिंह पुत्र आनंद सिंह ने रविवार को कोतवाली कर्णप्रयाग में तहरीर देकर इस खौफनाक घटना का खुलासा किया.