कर्णप्रयाग विवाद को दो समाजों से न जोड़ें, दुष्प्रचार पर लगे रोक, CM से मिला सिख प्रतिनिधिमंडल
कर्णप्रयाग निहंग विवाद के बाद सिख प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से मुलाकात की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 18, 2026 at 8:28 PM IST
देहरादून: कर्णप्रयाग में हुए विवाद को लेकर सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. साथ ही सिख समाज ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने की मांग की.
चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित कर्णप्रयाग में हाल ही में हुए विवाद और हिंसक झड़प के बाद उपजे माहौल को लेकर उत्तराखंड के सिख समाज का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में मिला. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कर्णप्रयाग की घटना को दो समुदायों के बीच टकराव के रूप में प्रस्तुत करना गलत है. सोशल मीडिया पर जिस तरह से सिख समाज के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए.
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सिख समाज की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे गुरजिंदर सिंह, गुरुद्वारा अंसारी मार्ग ने कहा वे मुख्यमंत्री के समक्ष यह आग्रह लेकर पहुंचे हैं कि कर्णप्रयाग की घटना को केवल दो पक्षों के बीच हुए विवाद के रूप में देखा जाए, न कि इसे सिख समाज और स्थानीय लोगों या फिर हिंदू-सिख विवाद के रूप में प्रचारित किया जाए.
उन्होंने कहा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस घटना को “पहाड़ बनाम सिख” और “हिंदू बनाम सिख” का रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है. गुरजिंदर सिंह ने कहा उत्तराखंड का सिख समाज प्रदेश का अभिन्न हिस्सा है. राज्य के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा सहित हर कठिन समय में सिख समुदाय ने सेवा और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़कर काम किया है. उन्होंने कहा प्रदेश में रहने वाले अधिकांश सिख परिवार यहीं जन्मे-बढ़े हैं. उत्तराखंड को ही अपना घर मानते हैं. उन्होंने कहा, “हम इसी उत्तराखंड के हैं, यहीं पैदा हुए हैं और यहीं हमारी पहचान है. ऐसे में सोशल मीडिया पर सिख समाज के खिलाफ जिस तरह की नफरती टिप्पणियां और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, वे समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती हैं. सरकार को ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि चारधाम यात्रा के दौरान यदि किसी भी श्रद्धालु या स्थानीय व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का विवाद होता है तो लोग कानून का सहारा लें. उन्होंने कहा सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा यात्रा मार्गों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसलिए किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए.
इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और यात्री प्रदेश में पहुंचते हैं. ऐसे में स्वाभाविक रूप से कुछ असामाजिक या विवाद पैदा करने वाले तत्व भी उनमें शामिल हो सकते हैं. सरकार की प्राथमिकता यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखना है.
मुख्यमंत्री ने कहा चारधाम यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है. यात्रा रूट के चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. प्रशासन पूरी तरह सतर्क ह. मुख्यमंत्री ने लोगों से भी शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा किसी भी घटना को लेकर अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें.
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