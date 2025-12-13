ETV Bharat / state

विदेश की जॉब छोड़ नितिन ने शुरू किया स्टार्टअप, कचरे से तैयार किया गमला, पर्यावरण के साथ कर रहे जल संरक्षण, सालाना करोड़ों का है टर्नओवर

वेस्ट प्लास्टिक और कचरे से बनाया गमला: नितिन ललित ने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया कि, "आज के समय में जहां पानी की समस्या होती जा रही है, तो वहीं वेस्ट प्लास्टिक भी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है. इसके साथ-साथ जो लोग शहरों में रहते हैं. उनके बागवानी के लिए भी काफी समस्या है, क्योंकि उनके पास बड़े-बड़े शहरों में जगह कम होती है, लेकिन हर कोई चाहता है कि कम से कम अपने लिए हरियाली लगाएं और सब्जी लगाए. ऐसे में हमने प्लान किया कि हम वेस्ट प्लास्टिक से गमले तैयार करेंगे. साल 2017 में हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया और वेस्ट प्लास्टिक और कचरे से गमले बनाने का काम शुरू किया."

पर्यावरण संरक्षण पर स्टार्टअप शुरू करने का किया प्लान: नितिन ने आगे बताया कि, " मैंने कनाडा में रहकर वहां की हरियाली, पर्यावरण सभी को बारीकी से समझा है. इसमें सबसे बड़ा योगदान वहां के लोगों का रहा है, क्योंकि वह पानी की बचत करते हैं और प्लास्टिक जैसे कचरा का बहुत कम प्रयोग करते हैं. भारत में पानी की बड़ी समस्या है और प्लास्टिक का वेस्ट भारत में सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है. इसका हल निकालने के लिए मैंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया."

कनाडा में था इंजीनियर: करनाल के रहने वाले नितिन ललित ने ईटीवी भारत ने बताया कि, "हर किसी का सपना होता है कि वह विदेश में रहकर अच्छा पैसा कमाए. मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके कनाडा में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करने लगा. मैंने बतौर इंजीनियर कनाडा में चार लाख रुपए प्रति महीना की नौकरी की. विदेश में रहकर वहां की लाइफस्टाइल मैं जीने लगा. साथ ही वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल भी मैंने देखी. वहां के लोग पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हैं. मैंने कई साल नौकरी करने के बाद अपने वतन वापस लौटने का निश्चय किया. साल 2016 में मैं नौकरी छोड़कर अपने देश भारत लौट आया."

ईटीवी भारत ने नितिन ललित से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान नितिन ने अपने शुरुआती दौर के संघर्ष से लोकर करोड़ों के टर्नओवर पाने तक की कहानी बताई...

करनाल: करनाल के नितिन ललित ने विदेश की हाई प्रोफाइल इंजीनियरिंग नौकरी छोड़कर भारत लौटकर पर्यावरण संरक्षण और बागवानी से स्टार्टअप शुरू किया. उन्होंने वेस्ट प्लास्टिक और कचरे से गमले बनाने की मशीन तीन साल में तैयार की.इन गमलों में 80 फीसद तक पानी की बचत होती है. साथ ही ये हल्के और टिकाऊ होते हैं. अल्फा प्लांटर नाम से उनकी कंपनी अब देश के लगभग हर राज्य में गमले सप्लाई कर रही है. 25 लाख से शुरू हुए इस स्टार्टअप का सालाना टर्नओवर डेढ़ करोड़ है. नितिन का उदाहरण युवाओं के लिए प्रेरणा और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल है.

गमले बनाने की मशीन 3 साल में हुई तैयार: नितिन ने आगे बताया कि, " हमने अपनी कंपनी को एक प्लान के तहत रजिस्टर करवा लिया, लेकिन अभी हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी कि हम वेस्ट प्लास्टिक से गमले कैसे तैयार करें? क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई मशीन नहीं. फिर भी हमने अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया और कड़ी मेहनत के बाद हमने 3 साल में खुद गमले बनाने की मशीन तैयार की."

वेस्ट प्लास्टिक और अन्य कचरा से बना रहे गमला: नितिन ललित ने कहा कि, "आजकल हर किसी के सामने प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ी समस्या है. इसी पर हमने काम करने की सोची, ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके और वह अपना स्टार्टअप शुरू कर सके. मशीन तैयार करने के बाद गमले बनाने का काम शुरू किया. हमने किसी भी प्रकार की वेस्ट प्लास्टिक जैसे कि बोतल, बोतल के ढक्कन, दूध इत्यादि में प्रयोग किए जाने वाली प्लास्टिक और पॉलिथीन को रिसाइकल करके गमले तैयार किए, जो तैयार होने के बाद काफी सुंदर दिखाई देने लगे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे."

पानी की होती है 80% बचत: नितिन ने बताया कि, "इन गमलों की खास बात यह है कि यह बहुत कम पानी सिंचाई के लिए लेते हैं. आजकल हर किसी की लाइफ काफी व्यस्त है. उनके पास किचन गार्डनिंग में पानी देने के लिए बहुत कम समय होता है. हर रोज कोई भी पानी नहीं दे पाता, लेकिन इन गमलों की खास बात यह है कि इसमें एक बार पानी देने से 7 से 10 दिन तक दोबारा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, जिसे पानी की भी काफी बचत होती है और समय की भी बचत होती है."

बना रहे कई प्रकार के गमले: करनाल के नितिन अलग-अलग साइज के गमले तैयार कर रहे हैं. इस बारे में उन्होंने बताया कि, "हम वेस्ट प्लास्टिक का प्रयोग करके कई प्रकार के गमले तैयार कर रहे हैं. इसमें छोटे गमले से लेकर बड़े जिसमें बागवानी या सब्जियां आसानी से उगाई जा सकती है, वह बना रहे हैं. इनका रेट ₹50 से शुरू होता है. अलग-अलग साइज का अलग-अलग रेट रखा गया है, जो वजन में भी काफी हल्का होता है. सबसे बड़ी बात इनमें अगर कोई फूल या सजावट के पौधे या सब्जी लगाना चाहे तो बिना मिट्टी के भी कोकोपीट में उसकी बागवानी आसानी से कर सकते हैं."

करीब 25 लाख से शुरू किया था स्टार्टअप: नितिन ने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया कि, "जब हमने साल 2017 में इस काम की शुरुआत की, तो 3 साल मशीन बनाने में लग गए.फिर कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा. कोरोना के बाद हमारा काम सही से शुरू हुआ. हमने करीब 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे. हरियाणा बागवानी विभाग को भी मेरा यह प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा, जिसके चलते मुझे साल 2021 में सरकार के द्वारा 24 लाख रुपए की ग्रांट में दी गई थी. शुरुआती सालों में हमारा टर्नओवर एक महीने का करीब ₹200000 तक था, लेकिन जैसे-जैसे लोग हमारे इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, वैसे-वैसे हमारा काम बढ़ता जा रहा है. इस साल हमारा टर्नओवर करीब डेढ़ करोड़ साल का रहा है. उम्मीद है कि आने वाले समय में यह और भी ज्यादा जाने वाला है."

देश भर में हो रही सप्लाई: नितिन ललित ने कहा कि, " हमारे बनाए गमले की अब इतनी डिमांड बढ़ गई है कि अब हम देश के हर राज्य में सप्लाई कर रहे हैं. अल्फा प्लांटर के नाम से अपनी कंपनी हमने बनाई हुई है, जिसकी वेबसाइट भी है. लोग हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रोडक्ट देखकर उसको खरीदते हैं. ज्यादातर इसमें ऐसे लोग होते हैं, जो अपने घरों पर हरियाली रखना काफी पसंद करते हैं. वहीं, बड़े मेट्रो शहरों से भी किचन गार्डनिंग करने वाले लोगों के बहुत ऑर्डर आते हैं, क्योंकि यह गमले वजन में काफी हल्के होते हैं. साथ ही ये टिकाऊ भी होता है. इसलिए लोगों में इसकी डिमांड है."

पर्यावरण संरक्षण के साथ कमा रहा करोड़ों: करनाल के युवा नितिन ललित अपने इस स्टार्टअप के जरिए न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ पानी की बचत कर रहे हैं. नितिन ने 18-20 लोगों को रोजगार भी दिया है. साथ ही हजारों लोगों तक अपने वेस्ट प्लास्टिक से बनाए गए गमले पहुंचा चुके हैं. ललित उन युवाओं के लिए प्रेरणा हैं, जो न सिर्फ अच्छा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, बल्कि देश की समस्या को भी समझते हुए व्यापार करना चाहते हैं.

