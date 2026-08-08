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करनाल जिला परिषद चुनाव: भारी उलटफेर के बीच गीता रानी बनीं नई अध्यक्ष, रीना खरकाली को 6 वोटों से हराया​

KARNAL ZILA PARISHAD ELECTION ( ETV Bharat )