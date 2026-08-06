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करनाल बीरू हत्याकांड: हत्या के बाद वाल्मीकि समाज में आक्रोश, जमकर काटा बवाल, विधायक ने दिया आश्वासन

करनाल: करनाल में एक युवक की गोली मारकर हत्या के बाद वाल्मीकि समाज ने जमकर बवाल काटा है. दरअसल, हांसी रोड स्थित भगवडिया गैस एजेंसी के पास एक्टिवा पर जा रहे 28 वर्षीय बीरू को बाइक सवार बदमाशों ने सिर में गोली मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर काफी देर से उसका पीछा कर रहे थे और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

अस्पताल में टूटी जिंदगी की डोर: गोली लगने के बाद आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल बीरू को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से गोली का खोल बरामद किया. इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की मर्चरी में रखवाया गया.

युवक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतारा (ETV Bharat)

छह महीने पहले हुई थी शादी: मृतक बीरू की करीब छह महीने पहले ही शादी हुई थी. वह चार बहनों का इकलौता भाई और बुजुर्ग माता-पिता का सहारा बताया जा रहा है. घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. देर रात तक अस्पताल के बाहर परिजनों, रिश्तेदारों और समर्थकों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. पुलिस के अनुसार मृतक पर पहले से कुछ आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनकी भी जांच की जा रही है.

वायरल पोस्ट की भी जांच: हत्या के बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर "भाऊ गैंग" के नाम से एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया. पोस्ट में लिखा गया कि "बीरू ज्यादा बोल रहा था, हम गोली से ही जवाब देते हैं." हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि वायरल पोस्ट की सत्यता की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता.