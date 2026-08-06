करनाल बीरू हत्याकांड: हत्या के बाद वाल्मीकि समाज में आक्रोश, जमकर काटा बवाल, विधायक ने दिया आश्वासन
करनाल में युवक की गोली मारकर हत्या के बाद वाल्मीकि समाज में आक्रोश है. मामले में 7 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है.
Published : August 6, 2026 at 4:00 PM IST
करनाल: करनाल में एक युवक की गोली मारकर हत्या के बाद वाल्मीकि समाज ने जमकर बवाल काटा है. दरअसल, हांसी रोड स्थित भगवडिया गैस एजेंसी के पास एक्टिवा पर जा रहे 28 वर्षीय बीरू को बाइक सवार बदमाशों ने सिर में गोली मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर काफी देर से उसका पीछा कर रहे थे और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
अस्पताल में टूटी जिंदगी की डोर: गोली लगने के बाद आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल बीरू को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से गोली का खोल बरामद किया. इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की मर्चरी में रखवाया गया.
छह महीने पहले हुई थी शादी: मृतक बीरू की करीब छह महीने पहले ही शादी हुई थी. वह चार बहनों का इकलौता भाई और बुजुर्ग माता-पिता का सहारा बताया जा रहा है. घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. देर रात तक अस्पताल के बाहर परिजनों, रिश्तेदारों और समर्थकों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. पुलिस के अनुसार मृतक पर पहले से कुछ आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनकी भी जांच की जा रही है.
वायरल पोस्ट की भी जांच: हत्या के बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर "भाऊ गैंग" के नाम से एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया. पोस्ट में लिखा गया कि "बीरू ज्यादा बोल रहा था, हम गोली से ही जवाब देते हैं." हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि वायरल पोस्ट की सत्यता की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता.
"सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया": डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि, "मृतक बीरू की मां की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पुरानी रंजिश, आपसी विवाद और अन्य सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है."
"आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए": वहीं, हत्या के बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की मर्चरी के बाहर वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में आए. समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि, "हमारी मांग है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. मृतक के परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा सरकार परिवार को आर्थिक सहायता देकर बुजुर्ग माता-पिता के जीवन-यापन की व्यवस्था करे."
विधायक ने दिया मदद का आश्वासन: प्रदर्शन के दौरान करनाल के विधायक जगमोहन आनंद भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि, "पहले पोस्टमॉर्टम सहित सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने दीजिए. इसके बाद प्रशासन के साथ मिलकर परिवार की हरसंभव सहायता की जाएगी और उनकी मांगों के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे."
फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के साथ-साथ आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. वहीं, परिजन और वाल्मीकि समाज पुलिस से त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं.
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