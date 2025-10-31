ETV Bharat / state

करनाल का रिदम जमीन बेचकर 55 लाख रुपए लगाकर गया था अमेरिका, डिपोर्ट होकर लौटा भारत, बोला- "अब नहीं जाना विदेश"

रिदम जमीन बेचकर 55 लाख रुपए लगाकर गया था अमेरिका ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल जिले के कत्लहेडी गांव के एक युवक की अमेरिका जाने की ख्वाहिश अब उसके लिए भारी साबित हुई. युवक ने अपनी डेढ़ एकड़ जमीन बेचकर लगभग 55 लाख रुपए एक ट्रैवल एजेंट को दिए और अमेरिका जाने का सपना देखा, लेकिन डोंकी के जरिए अमेरिका पहुंचते-पहुंचते उसका जीवन तीन महीने तक संघर्ष और परेशानियों में बीत गया. उसे अमेरिका की पुलिस द्वारा डिपोर्ट कर वापस भारत भेज दिया गया है. युवक का नाम रिदम है. उसने बताया कि अब वह कभी विदेश नहीं जाएगा. युवक ने बताई आपबीती: रिदम ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को वह दिल्ली से हवाई जहाज में अमेरिका के लिए रवाना हुआ. उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेढ़ एकड़ जमीन बेचकर 55 लाख रुपए एजेंट को दिए. एजेंट ने कहा था कि युवक को “सीधा एक नंबर” में अमेरिका भेजा जाएगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी. अमेरिका पहुंचने में उसे तीन महीने का लंबा और थकाऊ सफर करना पड़ा. इस सफर के दौरान वह डेढ़ महीने जंगलों में रहा. अलग-अलग देशों से होकर अमेरिका पहुंचा. करनाल का रिदम डिपोर्ट होकर लौटा भारत (ETV Bharat) तीन महीने में पूरी की यात्रा:रिदम ने आगे बताया कि कई बार उसे खाने-पीने की सुविधा नहीं मिली.पैसे खत्म हो जाने के कारण उसे घर से पैसों की मदद लेनी पड़ी. डोंकी के जरिए भेजे गए अन्य लोग भी उसे खाने-पीने में मदद नहीं करते थे. अंततः तीन महीने की कठिन यात्रा के बाद वह अमेरिका में दाखिल हुआ. अमेरिका पहुंचते ही उसकी उम्मीदें टूट गईं. अमेरिका की पुलिस ने उसे एक कैंप में रखा, जहां वह 11 महीने तक रहा. 2 अक्टूबर को उसे डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया. अब न तो उसके पास जमीन है और न ही पैसे.