करनाल का रिदम जमीन बेचकर 55 लाख रुपए लगाकर गया था अमेरिका, डिपोर्ट होकर लौटा भारत, बोला- "अब नहीं जाना विदेश"

करनाल का एक युवक जमीन बेचकर डोंकी रूट से अमेरिका गया था. हाल ही में वो डिपोर्ट होकर भारत लौटा है.

KARNAL RIDAM DEPORTED FROM USA
रिदम जमीन बेचकर 55 लाख रुपए लगाकर गया था अमेरिका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
करनाल: करनाल जिले के कत्लहेडी गांव के एक युवक की अमेरिका जाने की ख्वाहिश अब उसके लिए भारी साबित हुई. युवक ने अपनी डेढ़ एकड़ जमीन बेचकर लगभग 55 लाख रुपए एक ट्रैवल एजेंट को दिए और अमेरिका जाने का सपना देखा, लेकिन डोंकी के जरिए अमेरिका पहुंचते-पहुंचते उसका जीवन तीन महीने तक संघर्ष और परेशानियों में बीत गया. उसे अमेरिका की पुलिस द्वारा डिपोर्ट कर वापस भारत भेज दिया गया है. युवक का नाम रिदम है. उसने बताया कि अब वह कभी विदेश नहीं जाएगा.

युवक ने बताई आपबीती: रिदम ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को वह दिल्ली से हवाई जहाज में अमेरिका के लिए रवाना हुआ. उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेढ़ एकड़ जमीन बेचकर 55 लाख रुपए एजेंट को दिए. एजेंट ने कहा था कि युवक को “सीधा एक नंबर” में अमेरिका भेजा जाएगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी. अमेरिका पहुंचने में उसे तीन महीने का लंबा और थकाऊ सफर करना पड़ा. इस सफर के दौरान वह डेढ़ महीने जंगलों में रहा. अलग-अलग देशों से होकर अमेरिका पहुंचा.

करनाल का रिदम डिपोर्ट होकर लौटा भारत (ETV Bharat)

तीन महीने में पूरी की यात्रा:रिदम ने आगे बताया कि कई बार उसे खाने-पीने की सुविधा नहीं मिली.पैसे खत्म हो जाने के कारण उसे घर से पैसों की मदद लेनी पड़ी. डोंकी के जरिए भेजे गए अन्य लोग भी उसे खाने-पीने में मदद नहीं करते थे. अंततः तीन महीने की कठिन यात्रा के बाद वह अमेरिका में दाखिल हुआ. अमेरिका पहुंचते ही उसकी उम्मीदें टूट गईं. अमेरिका की पुलिस ने उसे एक कैंप में रखा, जहां वह 11 महीने तक रहा. 2 अक्टूबर को उसे डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया. अब न तो उसके पास जमीन है और न ही पैसे.

एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज:रिदम के पिता ने बताया कि गांव का एक व्यक्ति उन्हें एजेंट से मिलवाने आया था. एजेंट ने 55 लाख रुपए लेकर बेटे को डोंकी के जरिए विदेश भेजा. जब बेटा वापस आया, तो उन्होंने पैसे वापस मांगे. एजेंट ने केवल 5-7 लाख रुपए देने की पेशकश की और बाकी देने से मना कर दिया. इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, ताकि एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और पैसे वापस मिलें.

पुलिस अधीक्षक की अपील:इस पूरे मामले में करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए 16 अन्य लोग हैं, जिनके खिलाफ अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. यदि कोई शिकायत आती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. मेरी आम लोगों से अपील है कि डोंकी रूट से विदेश जाने का जोखिम बिल्कुल न उठाएं.इस तरह के प्रयास न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं, बल्कि व्यक्ति की जान को भी खतरा हो सकता है.

रिदम की कहानी और डोंकी रूट से जाने के अनुभव ने साफ कर दिया कि विदेश जाने का सपना देखने वाले युवाओं को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए. ट्रैवल एजेंटों के झूठे वादों पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है. इस घटना ने यह भी उजागर किया कि भारत में ऐसे ठगी और प्रताड़ना के मामलों में पुलिस की मदद आवश्यक है, ताकि कोई और युवा इसी तरह की समस्या का सामना न करे.

