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40 लाख खर्च कर पहुंचा था अमेरिका, सड़क हादसे ने छीन ली जिंदगी, गांव लौटा शव तो परिजनों के छलक पड़े आंसू, पूरे गांव में पसरा मातम

40 लाख खर्च कर पहुंचा था अमेरिका ( ETV Bharat )

करनाल: जिले के पाढा गांव के 27 वर्षीय युवक अंकित की अमेरिका में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत के बाद जब उसका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो गया. घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई और अंतिम दर्शन के दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. इसके बाद गांव की शिवपुरी में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम यात्रा में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. गांव लौटा शव (ETV Bharat) पांच साल पहले गया था अमेरिका: ग्रामीण जगदेव ने बताया कि, "अंकित करीब पांच साल पहले बेहतर भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के सपने के साथ डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा था. इस सफर में परिवार ने लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए थे. अमेरिका पहुंचने के बाद अंकित ने कड़ी मेहनत की और ट्रक चालक के रूप में काम शुरू किया. मेहनत के दम पर उसने अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना शुरू कर दिया था और वहां अपना मकान भी खरीद लिया था."