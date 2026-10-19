करनाल के कवलजीत को घरवालों ने 16 लाख खर्च कर भेजा इंग्लैंड, दो महीने बाद आई मौत की खबर, परिवार में पसरा मातम
करनाल के धमनहेड़ी गांव के 20 वर्षीय कवलजीत की इंग्लैंड में मौत से परिवार सदमे में है. परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई.
Published : October 19, 2026 at 4:18 PM IST
करनाल: करनाल के इंद्री क्षेत्र के गांव धमनहेड़ी में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. परिवार ने बेहतर भविष्य और आर्थिक परेशानियों से उबरने की उम्मीद में अपने 20 वर्षीय बेटे कवलजीत को करीब 16 लाख रुपये खर्च कर इंग्लैंड भेजा था. परिजनों को उम्मीद थी कि विदेश जाकर बेटा मेहनत करेगा और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने में मदद करेगा. लेकिन विदेश जाने के महज दो महीने बाद ही उसकी मौत की खबर घर पहुंच गई. बीती रात मिली इस सूचना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. मां समेत सभी परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
16 लाख रुपये खर्च कर पूरे किए थे बेटे के सपने: कवलजीत के चाचा लखविंदर ने बताया कि, "परिवार ने बेटे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति के बावजूद करीब 16 लाख रुपये खर्च किए थे. दो महीने पहले जब कवलजीत इंग्लैंड रवाना हुआ था, तब परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं. परिजनों को विश्वास था कि वह विदेश में अपने पैरों पर खड़ा होगा और परिवार की आर्थिक परेशानियों को कम करने में योगदान देगा." वहीं, मृतक का भाई सिमरनजीत ने कहा कि, " परिवार ने अपने बेटे के बेहतर भविष्य की उम्मीद में करीब 16 लाख रुपये खर्च किए थे. जब कवलजीत इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था, तब सभी की आंखों में सुनहरे सपने थे. किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसकी मौत की खबर सुननी पड़ेगी."
फरवरी में होनी थी बहन की शादी: कवलजीत के परिवार में एक बड़ी बहन और एक भाई है. परिवार में फरवरी में बहन की शादी होनी तय है. घर में आने वाले समय में शादी की तैयारियों और खुशियों का माहौल बनने की उम्मीद थी, लेकिन बेटे की मौत की खबर से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. जिस घर में शादी की तैयारियों की चर्चा होनी थी, वहां अब हर तरफ दुख और सन्नाटा पसरा है. परिवार पहले ही आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था. ऐसे में बेटे को विदेश भेजने के लिए 16 लाख रुपये खर्च करना उनके लिए बड़ा फैसला था. परिजनों को उम्मीद थी कि कवलजीत भविष्य में परिवार का सहारा बनेगा.
मां का रो-रोकर बुरा हाल: कवलजीत की मौत की खबर के बाद उसके भाई सिमरनजीत और मां समेत परिवार के सभी सदस्य सदमे में हैं. जिस बेटे को बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ विदेश भेजा गया था, उसके अचानक चले जाने से परिवार को गहरा आघात पहुंचा है. परिजनों के लिए इस दुख को स्वीकार करना बेहद मुश्किल हो रहा है. परिवार को अब भी अपने बेटे के पार्थिव शरीर के भारत आने का इंतजार है, ताकि वे उसे अंतिम विदाई दे सकें.
अंतिम दर्शन के लिए सरकार से लगाई मदद की गुहार: इस मुश्किल घड़ी में परिवार की सबसे बड़ी चिंता कवलजीत के पार्थिव शरीर को इंग्लैंड से भारत लाने की है. मृतक के चाचा लखविंदर ने सरकार से अपील की है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करवाने और पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने में मदद की जाए. परिजनों ने बताया कि परिवार चाहता है कि वे अपने बेटे के अंतिम दर्शन कर सकें और पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर पाएं.
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