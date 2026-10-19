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करनाल के कवलजीत को घरवालों ने 16 लाख खर्च कर भेजा इंग्लैंड, दो महीने बाद आई मौत की खबर, परिवार में पसरा मातम

कवलजीत को घरवालों ने 16 लाख खर्च कर भेजा इंग्लैंड ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल के इंद्री क्षेत्र के गांव धमनहेड़ी में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. परिवार ने बेहतर भविष्य और आर्थिक परेशानियों से उबरने की उम्मीद में अपने 20 वर्षीय बेटे कवलजीत को करीब 16 लाख रुपये खर्च कर इंग्लैंड भेजा था. परिजनों को उम्मीद थी कि विदेश जाकर बेटा मेहनत करेगा और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने में मदद करेगा. लेकिन विदेश जाने के महज दो महीने बाद ही उसकी मौत की खबर घर पहुंच गई. बीती रात मिली इस सूचना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. मां समेत सभी परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

16 लाख रुपये खर्च कर पूरे किए थे बेटे के सपने: कवलजीत के चाचा लखविंदर ने बताया कि, "परिवार ने बेटे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति के बावजूद करीब 16 लाख रुपये खर्च किए थे. दो महीने पहले जब कवलजीत इंग्लैंड रवाना हुआ था, तब परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं. परिजनों को विश्वास था कि वह विदेश में अपने पैरों पर खड़ा होगा और परिवार की आर्थिक परेशानियों को कम करने में योगदान देगा." वहीं, मृतक का भाई सिमरनजीत ने कहा कि, " परिवार ने अपने बेटे के बेहतर भविष्य की उम्मीद में करीब 16 लाख रुपये खर्च किए थे. जब कवलजीत इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था, तब सभी की आंखों में सुनहरे सपने थे. किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसकी मौत की खबर सुननी पड़ेगी."