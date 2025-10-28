ETV Bharat / state

अमेरिका से डिपोर्ट किए करनाल के 16 युवक, 2 साल बाद बेटे को देख भावुक हुए परिजन, बोले- "बच्चे के सही सलामत लौटने पर बहुत खुश हैं".

अमेरिका से हथकड़ियों में जकड़ कर डिपोर्ट किए गए करनाल के मनीष के परिजनों ने बेटे के घर लौटने पर जताई खुशी.

अमेरिका से डिपोर्ट किए करनाल के 16 युवक
अमेरिका से डिपोर्ट किए करनाल के 16 युवक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 28, 2025 at 5:03 PM IST

करनाल: अमेरिका फिर से भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट कर वापस भेज रहा है.जिसमें हरियाणा के कई लोग शामिल हैं. जो लोग डोंकी से अमेरिका गए हुए हैं. उनको डिपोर्ट किया जा रहा है. भारतीय नागरिक लाखों रुपये लगाकर और जमीन बेचकर अपने सपने और घर की गरीबी दूर करने के लिए गए थे. लेकिन विदेश में रहने की आस पूरी तरह से टूट गई है. डिपोर्ट किए नागरिकों में अकेले करनाल के 16 युवक हैं.

परिजनों को सौंपे गए डिपोर्ट किए युवा: करनाल के पांच युवक निसिंग इलाके के विभिन्न गांव से हैं, जिन्हें अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है. इन लोगों को अमेरिका से बेड़ियों में जकड़ कर विमान में लाया गया था. जयपुर के ऊपर से गुजरते समय अमेरिकी जवानों ने बेड़ियां खोल दी थी. जिन्हें दिल्ली के इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया. जहां से सीआईए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. युवाओं को गुरुग्राम में रखा गया. दस्तावेज चेक किए गए और अगले दिन पुलिस की गाड़ियों में करनाल लाया गया. जहां इन युवाओं को परिजनों को सौंपा गया.

परिजनों के छलके आंसु: डिपोर्ट किए गए करनाल के युवकों में से अगोंध गांव के मनीष के परिजनों ने बताया कि "दो साल पहले में डंकी के रास्ते गया था. करीब 45 लाख खर्च किए गए थे. कुछ पैसे ब्याज पर तो कुछ उधार लिए थे. लोन भी लिया था. तमाम मुश्किलों के बाद इंतजाम कर विदेश भेजा गया था. लेकिन ट्रंप की नीतियों से सब बर्बाद हो गया".

बेटे को देख भावुक हुए परिजन (Etv Bharat)

बेटे के घर आने पर भावुक हुए परिजन: मनीष के ताऊ और चाचा ने बताया कि "डंकी के रास्ते साल 2024 में 40 लाख खर्च कर अमेरिका गया था. बचपन में माता-पिता के गुजरने के बाद भाई और परिवार वालों ने विदेश भेजने में मदद की थी. दीवार टपने के बाद कैंप में रखा गया. करीब एक साल तक कैंप में रहने के बाद वापस भेज दिया. हमें इस बात की खुशी है कि हमारा बच्चा हमारे बीच आ गया है. लेकिन जो हुआ, वो हो चुका है. हमारी 2 साल में कभी-कभी बीच में बातचीत हो जाती थी, हमें डर लग रहा था. लेकिन आज बस भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, कि हमारा बच्चा सही सलामत हमारे पास वापस आ गया".

