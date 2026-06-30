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करनाल बीबीपुर जाटान में युवक पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों का हंगामा

करनाल बीबीपुर जाटान में युवक पर जानलेवा हमला ( ETV Bharat )