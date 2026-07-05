अमेरिका की झील में करनाल के अर्शदीप की दर्दनाक मौत, दोस्त को बचाने कूदा था, डंकी रूट से गया था US
हरियाणा के करनाल के रहने वाले अर्शदीप की अमेरिका के झील में डूबने से मौत हो गई है.
Published : July 5, 2026 at 4:11 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल के विकास कॉलोनी का रहने वाला 24 वर्षीय अर्शदीप सिंह अमेरिका में इंसानियत और साहस की ऐसी मिसाल छोड़ गया, जिसे हर कोई सलाम कर रहा है. दोस्तों के साथ झील में नहाने गया अर्शदीप जब सुरक्षित बाहर निकल चुका था, तभी उसने अपने साथियों को पानी में डूबते देखा. बिना एक पल गंवाए वो दोबारा झील में कूद पड़ा. उसने अपने दोस्तों की जान तो बचा ली, लेकिन खुद जिंदगी की जंग हार गया. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.
2023 में कर्ज लेकर पहुंचा था अमेरिका : अर्शदीप का परिवार करनाल की विकास कॉलोनी में रहता है. अर्शदीप वर्ष 2023 में डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा था. परिवार ने करीब 45 लाख रुपये का कर्ज लेकर उसे विदेश भेजा था, ताकि वो मेहनत करके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके. अमेरिका में वो फ्रेस्नो शहर में अपनी बुआ-फूफा के पास रहकर उनके बेटे हैरी के साथ एक स्टोर में काम कर रहा था. उसके सपने बड़े थे, लेकिन एक हादसे ने उन सभी सपनों को अधूरा छोड़ दिया.
दोस्तों को बचाने के लिए दोबारा कूद पड़ा : परिजनों के अनुसार, अर्शदीप अपने चार-पांच दोस्तों के साथ अमेरिका की टाहो लेक पर गया था. वो तैरना जानता था और पहली बार में सुरक्षित बाहर भी निकल आया था. तभी उसने देखा कि उसके दो साथी पानी में डूब रहे हैं. उसने बिना अपनी जान की परवाह किए दोबारा झील में छलांग लगा दी. अर्शदीप ने दोनों दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद गहरे पानी में फंस गया और बाहर नहीं निकल सका.
अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम चुकी थीं सांसें : मौके पर मौजूद लोगों ने अर्शदीप को कुछ ही देर में पानी से बाहर निकाल लिया और अस्पताल पहुंचाया. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि उसके शरीर में काफी मात्रा में पानी भर जाने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. फिलहाल अमेरिकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
दो साल पहले पिता का साया उठा : इस हादसे ने परिवार की खुशियां पूरी तरह उजाड़ दी हैं. दो वर्ष पहले अर्शदीप के पिता प्रगट सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया था. अब घर में मां मनप्रीत कौर और शादीशुदा बड़ी बहन ही हैं. पिता के बाद अर्शदीप ही परिवार का सहारा था. वो विदेश में मेहनत कर पहले कर्ज चुकाना और फिर परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.
सरकार से भावुक अपील : अर्शदीप के परिजनों ने केंद्र और हरियाणा सरकार से भावुक अपील करते हुए कहा है कि उनके बेटे का शव जल्द से जल्द भारत लाने में हरसंभव मदद की जाए. अमेरिका में रह रहे रिश्तेदार सभी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी और लंबी प्रक्रिया परिवार की चिंता बढ़ा रही है. परिजनों का कहना है कि बेटे ने दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अब सरकार उसे आखिरी बार अपने वतन तक पहुंचाने में मदद करें.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : टेक्सास की आग में करनाल निवासी 22 वर्षीय सुखविंद्र सिंह की मौत, डंकी रूट से गया था विदेश
ये भी पढ़ें : अमेरिका से करनाल पहुंचा आर्यन मान का शव, 40 लाख खर्च कर डंकी रूट से गया था यूएसए, सड़क हादसे में गई थी जान
ये भी पढ़ें : हरियाणा के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, डंकी रूट से गया था चेतन शर्मा, परिवार का था इकलौता सहारा