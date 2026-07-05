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अमेरिका की झील में करनाल के अर्शदीप की दर्दनाक मौत, दोस्त को बचाने कूदा था, डंकी रूट से गया था US

करनाल : हरियाणा के करनाल के विकास कॉलोनी का रहने वाला 24 वर्षीय अर्शदीप सिंह अमेरिका में इंसानियत और साहस की ऐसी मिसाल छोड़ गया, जिसे हर कोई सलाम कर रहा है. दोस्तों के साथ झील में नहाने गया अर्शदीप जब सुरक्षित बाहर निकल चुका था, तभी उसने अपने साथियों को पानी में डूबते देखा. बिना एक पल गंवाए वो दोबारा झील में कूद पड़ा. उसने अपने दोस्तों की जान तो बचा ली, लेकिन खुद जिंदगी की जंग हार गया. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

2023 में कर्ज लेकर पहुंचा था अमेरिका : अर्शदीप का परिवार करनाल की विकास कॉलोनी में रहता है. अर्शदीप वर्ष 2023 में डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा था. परिवार ने करीब 45 लाख रुपये का कर्ज लेकर उसे विदेश भेजा था, ताकि वो मेहनत करके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके. अमेरिका में वो फ्रेस्नो शहर में अपनी बुआ-फूफा के पास रहकर उनके बेटे हैरी के साथ एक स्टोर में काम कर रहा था. उसके सपने बड़े थे, लेकिन एक हादसे ने उन सभी सपनों को अधूरा छोड़ दिया.

अर्शदीप (ETV Bharat)

दोस्तों को बचाने के लिए दोबारा कूद पड़ा : परिजनों के अनुसार, अर्शदीप अपने चार-पांच दोस्तों के साथ अमेरिका की टाहो लेक पर गया था. वो तैरना जानता था और पहली बार में सुरक्षित बाहर भी निकल आया था. तभी उसने देखा कि उसके दो साथी पानी में डूब रहे हैं. उसने बिना अपनी जान की परवाह किए दोबारा झील में छलांग लगा दी. अर्शदीप ने दोनों दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद गहरे पानी में फंस गया और बाहर नहीं निकल सका.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम चुकी थीं सांसें : मौके पर मौजूद लोगों ने अर्शदीप को कुछ ही देर में पानी से बाहर निकाल लिया और अस्पताल पहुंचाया. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि उसके शरीर में काफी मात्रा में पानी भर जाने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. फिलहाल अमेरिकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.