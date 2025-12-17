ETV Bharat / state

कैथल में अवैध हथियारों के साथ दो युवक गिरफ्तार, तीन पिस्टल और 7 कारतूस बरामद

कैथल में पुलिस ने करनाल के दो युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया.

Kaithal illegal arms recovery
तीन पिस्टल और 7 कारतूस बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 17, 2025 at 12:56 PM IST

3 Min Read
कैथल: जिले में पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने 2 युवकों को तीन देसी पिस्टल और सात कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी करनाल के रहने वाले हैं. दोनों बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे. पकड़े गए आरोपियों की पहचान राहड़ा जिला करनाल निवासी मंदीप और गांव पंघाला जिला करनाल निवासी तिलक राज के रूप में हुई है.

एसपी ने किया खुलासा: इस मामले में एसपी उपासना ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, "स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट टीम के गश्त के दौरान गांव प्योदा क्षेत्र में मौजूद थी. पुलिस टीम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव तितरम बस अड्डा के पास दो युवक बिना नंबर प्लेट की काले रंग की नई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर खड़े हैं, जो बिजली बोर्ड तितरम की ओर से होते हुए एनएच 152 के रास्ते पिहोवा की तरफ जाएंगे. सूचना के अनुसार दोनों युवकों के पास 3 से 4 देसी पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा रौंद है. दोनों युवक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं."

कैथल में अवैध हथियारों के साथ दो युवक गिरफ्तार (ETV Bharat)

बिना नंबर की बाइक पर मिले दो युवक: एसपी उपासना ने आगे बताया, "सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा गांव तितरम बिजली बोर्ड की ओर से एनएच 152 पर चढ़ने वाली सड़क पर नाकाबंदी करके आने-जाने वाले वाहनों पर निगरानी शुरू की गई. कुछ समय बाद बिना नंबर की बाइक पर आए दो युवकों को पुलिस टीम द्वारा काबू कर लिया गया. उनकी पहचान गांव राहड़ा जिला करनाल निवासी मंदीप उम्र 28 वर्ष और गांव पंघाला जिला करनाल निवासी तिलक राज उर्फ तिलका उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई. जांच दौरान दोनों के कब्जे से 3 अवैध देसी पिस्टल और 7 कारतूस बरामद हुए."

गांव में चल रही थी रंजिश: एसपी ने आगे बताया कि, "थाना तितरम में मामला दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी मंदीप की अपने गांव में सचिन और अमित के साथ आपसी रंजिश चल रही है. उन्हें सूचना थी कि सचिन कैथल क्षेत्र में मौजूद है. दोनों आरोपी सचिन व अन्य पर फायरिंग करने के लिए कैथल क्षेत्र में आए हुए थे."

पहले भी दर्ज हैं कई मामले: एसपी ने बताया कि, "आरोपी मंदीप के खिलाफ जिला करनाल, जींद, हिसार में पहले भी आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, स्नैचिंग, लूट, डकैती, लड़ाई-झगड़ा, शराब तस्करी आदि के करीब 18 मामले दर्ज हैं. आरोपी तिलक राज के खिलाफ हत्या का प्रयास, लड़ाई-झगड़ा तथा किडनैपिंग के असंध थाना में तीन मामले दर्ज हैं. फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है."

TAGGED:

SPECIAL DETECTIVE UNIT
KARNAL YOUTHS ARRESTED
KAITHAL ARMS ACT CASE
हथियारों के साथ दो युवक गिरफ्तार
KAITHAL ILLEGAL ARMS RECOVERY

