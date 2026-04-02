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करनाल के प्योंत टोल प्लाजा पर फायरिंग से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

करनाल प्योंत टोल प्लाजा पर फायरिंग से हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Karnal toll plaza firing
प्योंत टोल प्लाजा पर फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 2, 2026 at 10:04 AM IST

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करनाल : जिले के प्योंत टोल प्लाजा पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक हवाई फायरिंग की आवाज़ ने पूरे इलाके को दहला दिया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत जांच शुरू कर दी. राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ.

करनाल से असंध जा रही थी तीन गाड़ियां: इस बारे में टोल प्लाजा मैनेजर संदीप कुमार ने कहा कि, "तीन गाड़ियां करनाल से असंध की ओर जा रही थीं, जिनमें से दो गाड़ियां एक गाड़ी का पीछा कर रही थीं. ये गाड़ियां रॉन्ग साइड से टोल की ओर बढ़ रही थीं. टोल पार करते ही एक गाड़ी बैरिकेड्स से टकरा गई, जिसके बाद अचानक हवाई फायरिंग हुई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई." इसके साथ ही टोल प्लाजा मैनेजर ने ये साफ किया कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं था.

Karnal toll plaza firing
प्योंत टोल प्लाजा पर फायरिंग से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

रंजिश की आशंका: पुलिस के अनुसार यह मामला पूरी तरह से गाड़ियों में सवार लोगों के बीच आपसी विवाद और रंजिश से जुड़ा हो सकता है. फायरिंग के तुरंत बाद दो गाड़ियां वापस करनाल की ओर मुड़ गईं, जबकि एक गाड़ी असंध की दिशा में निकल गई. मौके से पुलिस ने फायरिंग का एक खोल भी बरामद किया है, जिससे पुष्टि होती है कि एक ही राउंड फायर किया गया.

करनाल के प्योंत टोल प्लाजा पर फायरिंग से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस: निसिंग थाना प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि, "टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली गई है और गाड़ियों के नंबरों की पहचान की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा और पूछताछ के बाद पूरे मामले की असल वजह सामने आएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहनता से जांच कर रही है. यह स्पष्ट किया जा रहा है कि फायरिंग किसने और किन परिस्थितियों में की, ताकि घटना का पूरा सच सामने लाया जा सके."

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