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करनाल के प्योंत टोल प्लाजा पर फायरिंग से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

प्योंत टोल प्लाजा पर फायरिंग ( ETV Bharat )

करनाल : जिले के प्योंत टोल प्लाजा पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक हवाई फायरिंग की आवाज़ ने पूरे इलाके को दहला दिया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत जांच शुरू कर दी. राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ. करनाल से असंध जा रही थी तीन गाड़ियां: इस बारे में टोल प्लाजा मैनेजर संदीप कुमार ने कहा कि, "तीन गाड़ियां करनाल से असंध की ओर जा रही थीं, जिनमें से दो गाड़ियां एक गाड़ी का पीछा कर रही थीं. ये गाड़ियां रॉन्ग साइड से टोल की ओर बढ़ रही थीं. टोल पार करते ही एक गाड़ी बैरिकेड्स से टकरा गई, जिसके बाद अचानक हवाई फायरिंग हुई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई." इसके साथ ही टोल प्लाजा मैनेजर ने ये साफ किया कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं था. प्योंत टोल प्लाजा पर फायरिंग से मचा हड़कंप (ETV Bharat)