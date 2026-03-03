ETV Bharat / state

करनाल बनेगा डेयरी और कृषि नवाचार का राष्ट्रीय मंच, 6 से 8 मार्च NDRI में डेयरी मेला एवं एग्री एक्सपो का होगा आयोजन

भारत का डेयरी सामर्थ्य-दुनिया में नंबर वन: संस्थान के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि "विश्व के कुल दूध उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा भारत से आता है और देश वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है." उन्होंने कहा कि "गायों की दूध उत्पादकता में भारत 75 प्रतिशत तक सफलता प्राप्त कर चुका है, जबकि भैंसों के मामले में हम वैश्विक औसत से भी आगे हैं."

करनाल: हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 6 से 8 मार्च तक 'राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एग्री एक्सपो 2026' के भव्य आयोजन का साक्षी बनेगा. तीन दिवसीय यह महाकुंभ डेयरी और कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों, पशुपालकों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा.

साहिवाल गाय में नई क्रांति: डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि साझा करते हुए निदेशक ने बताया कि "साहिवाल नस्ल में जिनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू पर कार्य शुरू हो चुका है. अब बछड़ी के जन्म के समय ही यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि भविष्य में उसकी दूध उत्पादन क्षमता कितनी होगी. यह तकनीक पशुपालकों के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी साबित होगी और नस्ल सुधार की दिशा में मील का पत्थर बनेगी."

महिला शक्ति को समर्पित रहेगा 8 मार्च का दिन: उन्होंने कहा कि "8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेला पूरी तरह महिला किसानों को समर्पित रहेगा. डेयरी क्षेत्र में 60 से 70 प्रतिशत तक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सम्मान देते हुए करीब 600 महिला किसानों को आमंत्रित किया गया है. इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को विशेष सम्मान भी प्रदान किया जाएगा."

उद्घाटन में जुटेंगे दिग्गज : मेले के उद्घाटन समारोह में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करेंगे. संस्थान का लक्ष्य 'विकसित भारत' की परिकल्पना को साकार करने में डेयरी क्षेत्र के योगदान को और मजबूत करना है. साथ ही दूध निर्यात की दिशा में नए आयाम स्थापित करना है.

अब मिलावट की पहचान होगी आसान : नकली दूध और दुग्ध उत्पादों की पहचान के लिए संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों के साथ एक नई पहल भी सामने आई है. संस्थान से जुड़े एक उद्यमी द्वारा तैयार की गई सिंगल पैक किट अब सामान्य ग्रॉसरी स्टोर पर भी उपलब्ध होगी, जिससे आम उपभोक्ता घर बैठे दूध की शुद्धता की जांच कर सकेंगे.

प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी और नवाचारों की भरमार: तीन दिवसीय मेले में उन्नत नस्ल के पशुओं की प्रदर्शनी, दूध उत्पादन प्रतियोगिताएं, पशु सौंदर्य प्रतियोगिता और दुग्ध उत्पादों की स्पर्धाएं आयोजित होंगी. इसके साथ ही कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों, उन्नत पशुपालन विधियों, संतुलित पशु आहार निर्माण, आधुनिक गर्भाधान तकनीक और क्लोनिंग तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा. यह आयोजन किसानों और पशुपालकों के लिए ज्ञान, नवाचार और व्यावसायिक विस्तार का सशक्त मंच साबित होगा, जहां परंपरा और तकनीक का संगम एक नए डेयरी युग की नींव रखेगा.