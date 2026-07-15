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करनाल क्रिकेट खिलाड़ी प्रतीक हत्याकांड: 12 घंटे में तीन आरोपी हिरासत में, गांव में पसरा मातम

पुरानी रंजिश की आशंका: प्रारंभिक जांच और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस को आशंका है कि मामला पुरानी रंजिश का है. हालांकि पुलिस का कहना है कि पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा.

मंदिर से लौटते समय किया हमला: पुलिस के अनुसार प्रतीक उचाना गांव स्थित हनुमान मंदिर से प्रसाद लेकर अपनी बाइक पर घर लौट रहा था. इसी दौरान धौलगढ़ गांव के बाहरी क्षेत्र में खेतों के पास पहले से घात लगाए बैठे नकाबपोश युवकों ने उसे रोक लिया. हमलावरों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से उस पर ताबड़तोड़ हमला किया. गंभीर रूप से घायल प्रतीक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

करनाल: करनाल के धौलगढ़ गांव में 16 वर्षीय छात्र और क्रिकेट खिलाड़ी प्रतीक की निर्मम हत्या कर दी गई. परिजनों की शिकायत, सीसीटीवी फुटेज और शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया है. तीनों करनाल के जुंडला कस्बे के रहने वाले हैं. फिलहाल उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है. वहीं, प्रतीक के शव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

गांव में पसरा मातम: वहीं, प्रतीक की हत्या के बाद धौलगढ़ गांव में शोक का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पूरे गांव में ऐसा माहौल है कि किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला. दरअसल, प्रतीक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. परिवार में उसकी दो बहनें हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इतनी कम उम्र में एक होनहार बच्चे की इस तरह हत्या ने पूरे गांव को झकझोर दिया है. सभी ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

12 घंटे में तीन आरोपी हिरासत में (ETV Bharat)

होनहार खिलाड़ी था प्रतीक: मृतक के ताऊ नफे सिंह ने बताया कि, "पुलिस ने महज 10 से 12 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर सराहनीय कार्रवाई की है. अब पूछताछ में यह साफ होगा कि आखिर किस वजह से प्रतीक की हत्या की गई. प्रतीक पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी बेहद प्रतिभाशाली था. इसी वर्ष मई महीने में वह स्टेट लेवल क्रिकेट प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेकर आया था और परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थीं."

पूछताछ के बाद होगा खुलासा: मामले में सदर थाना प्रभारी तरसेम चंद ने बताया कि, "हत्या के मामले में तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और मामले की निष्पक्ष जांच जारी है."

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