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कचरे से 'कंचन' की ओर बढ़ता करनाल, स्वच्छता में नई छलांग, 150 रेहड़ी-रिक्शा और आधुनिक मशीनों की सौगात

स्वच्छता की रैंकिंग में करनाल की नई छलांग ( Etv Bharat )

करनाल: शहर अब स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने को तैयार है. देशभर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में तीसरा स्थान हासिल करने वाले नगर निगम को अब और मजबूती मिली है. केंद्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने 150 रेहड़ी-रिक्शा और आधुनिक सफाई मशीनों को जनता को समर्पित कर स्वच्छता मिशन को नई गति दी है. करनाल को आधुनिक मशीनों की सौगात (Etv Bharat) संसाधनों से सशक्त होगी सफाई व्यवस्था: नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि "इन नए संसाधनों से शहर की गलियों, मोहल्लों और बस्तियों में सफाई व्यवस्था पहले से कहीं अधिक प्रभावी होगी." उन्होंने विश्वास जताया कि "करनाल पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वच्छता के नए मानक स्थापित करेगा."