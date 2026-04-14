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कचरे से 'कंचन' की ओर बढ़ता करनाल, स्वच्छता में नई छलांग, 150 रेहड़ी-रिक्शा और आधुनिक मशीनों की सौगात

स्वच्छता की रैंकिंग में करनाल की नई छलांग के बाद नगर निगम को 150 रेहड़ी-रिक्शा और आधुनिक मशीनों की सौगात मिली है.

Karnal makes a new leap in cleanliness ranking
स्वच्छता की रैंकिंग में करनाल की नई छलांग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 14, 2026 at 5:01 PM IST

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करनाल: शहर अब स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने को तैयार है. देशभर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में तीसरा स्थान हासिल करने वाले नगर निगम को अब और मजबूती मिली है. केंद्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने 150 रेहड़ी-रिक्शा और आधुनिक सफाई मशीनों को जनता को समर्पित कर स्वच्छता मिशन को नई गति दी है.

Karnal Municipal Corporation
करनाल को आधुनिक मशीनों की सौगात (Etv Bharat)

संसाधनों से सशक्त होगी सफाई व्यवस्था: नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि "इन नए संसाधनों से शहर की गलियों, मोहल्लों और बस्तियों में सफाई व्यवस्था पहले से कहीं अधिक प्रभावी होगी." उन्होंने विश्वास जताया कि "करनाल पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वच्छता के नए मानक स्थापित करेगा."

नगर निगम करनाल की स्वच्छता में नई छलांग (Etv Bharat)

लक्ष्य ऊंचा, इरादे मजबूत: पिछले वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में शानदार स्थान हासिल करने के बाद अब नगर निगम ने खुद को और आगे ले जाने का लक्ष्य तय किया है. इसी दिशा में पांच इंस्पिरेशनल टॉयलेट और ‘वेस्ट टू वंडर पार्क’ जैसे प्रोजेक्ट शहर की पहचान को नई ऊंचाई दे रहे हैं.

Karnal Municipal Corporation
कचरे से कंचन की ओर बढ़ता करनाल (Etv Bharat)

सफाई कर्मियों को सम्मान और राहत: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि "उनकी सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला जल्द ही लागू किया जाएगा." उन्होंने कर्मचारियों को इस मिशन की रीढ़ बताते हुए उनके योगदान को सराहनीय बताया.

Karnal Municipal Corporation
करनाल नगर निगम (Etv Bharat)

सुंदरतम शहर की ओर कदम: मंत्री ने कहा कि "करनाल को प्रदेश का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है. आधुनिक सुविधाओं, बेहतर योजना और मजबूत संकल्प के साथ शहर विकास के नए आयाम छूने की ओर अग्रसर है.

ये भी पढ़ें-करनाल में लाल डोरा वासियों को मिलेगा मालिकाना हक, नगर निगम लगाएगा कैम्प, जरूरी दस्तावेजों के साथ ऐसे करें आवेदन

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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल
UNION MINISTER MANOHAR LAL
करनाल नगर निगम
स्वच्छता रैंकिंग में करनाल
KARNAL CLEANLINESS RANKING

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