ETV Bharat / state

करनाल में पराली बना मुनाफे का सौदा, पैडी स्ट्रॉ बेचकर खूब हो रही कमाई, प्रति एकड़ ₹1200 का मिल रहा अनुदान

करनाल के किसानों के लिए पराली अब मुसीबत नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा बन गया है. पैडी स्ट्रॉ से किसानों को आमदनी हो रही है.

karnal-stubble-management-become-profitable-farmers-are-earning-money-by-selling-paddy-straw-and-receiving-subsidy-of-rs-1200-per-acre
पराली बना मुनाफे का सौदा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 6:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनालः हरियाणा के करनाल के किसानों ने इस बार ऐसा उदाहरण पेश किया है, जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन गया है. जहां पहले खेतों से धुएं के गुबार उठते थे, अब वहीं से हरियाली की खुशबू फैल रही है. किसानों ने पराली को जलाने के बजाय उसे अपनी आय और खेत की ताकत में बदल दिया है. करनाल के ताखाना गांव के किसान बक्शी लाल और अनुज जैसे प्रगतिशील किसानों ने साबित कर दिया है कि अगर तकनीक और नीयत दोनों साथ हों, तो पराली जैसी समस्या भी किसान की कमाई का जरिया बन सकती है. किसानों ने अपने खेतों में ही फसल अवशेष प्रबंधन कर पराली को खेत की उर्वरता में बदल दिया है.

किसान की नई सोच, खेतों की नई जान : किसान अनुज पिछले पांच वर्षों से बेलर मशीन की मदद से अपने और आसपास के खेतों में पराली की गांठें बनाकर बेचते हैं. अनुज कहते हैं कि "पहले किसान पराली जलाने को मजबूर थे, लेकिन अब पराली का प्रबंधन कर अतिरिक्त मुनाफा कमा रहे हैं. सरकार की ओर से मिलने वाली 1200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि और 50 फीसदी सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों ने किसानों का काम आसान कर दिया है."

करनाल में पराली बना मुनाफे का सौदा (Etv Bharat)

पराली से मुनाफे का नया रास्ता : किसान बक्शी लाल ने बताया कि "बेलर से पराली की गांठें बनाकर वे सीधे फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इसका उपयोग ईंधन और जैव उत्पादों में किया जाता है. इससे किसानों को न सिर्फ आय का नया स्रोत मिला है, बल्कि डीजल, समय और मेहनत की भी बचत हो रही है. एक ही जुताई में खेत अगली फसल के लिए तैयार हो जाता है, जिससे उपज और मिट्टी की ताकत दोनों बढ़ती हैं."

CROP RESIDUE MANAGEMENT
पैडी स्ट्रॉ (Etv Bharat)

पर्यावरण संरक्षण में किसानों की बड़ी भूमिका : किसान बक्शी लाल बताते हैं कि "पहले पराली जलाने से ना सिर्फ खेतों के जीवाणु मर जाते थे, बल्कि पर्यावरण भी दूषित होता था. अब सुपरसीडर और एसएमएस मशीनों की मदद से किसान पराली को खेत में ही मिला रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और प्रदूषण पर पूरी तरह रोक लग रही है."

CROP RESIDUE MANAGEMENT
पराली प्रबंधन करते किसान (Etv Bharat)

पराली प्रबंधन पर 1200 रुपया प्रति एकड़ सहायता राशिः किसान बक्शी लाल ने बताया कि “पहले पराली जलाकर दुखी थे, अब उसी पराली से खुशहाल हैं." इसके अलावा करनाल स्थित "कृषि विभाग के उपनिदेशक वजीर सिंह ने बताया कि सरकार की तरफ से 1200 रुपया प्रति एकड़ किसानों को पराली प्रबंधन का दिया जा रहा है."

CROP RESIDUE MANAGEMENT
फसल तैयार करते किसान (Etv Bharat)

सरकारी पहल और जागरूकता अभियान का असर : करनाल में कृषि विभाग ने 450 टीमें गठित की हैं, जो गांव-गांव जाकर किसानों को पराली प्रबंधन के फायदे समझा रही हैं. विभाग की पहल और किसानों की मेहनत का नतीजा ये है कि इस सीजन में अब तक करनाल में पराली जलाने का कोई मामला सामने नहीं आया है. ये प्रयास साबित करता है कि अगर किसान तकनीक अपनाए, तो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, दोनों को साथ बचाया जा सकता है. पहले जहां कभी पराली की आग से आसमान धुएं से भर जाता था, अब वहीं खेतों से मुनाफे, हरियाली और जागरूकता की रोशनी निकल रही है.

CROP RESIDUE MANAGEMENT
पराली प्रबंधन करते किसान (Etv Bharat)
CROP RESIDUE MANAGEMENT
मशीन से फसल कटाई करते किसान (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें- भारी भरकम जुर्माने से बचना है तो सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं किसान, 7 अगस्त आवेदन की आखिरी तारीख, जानें पूरी प्रक्रिया

TAGGED:

फसल अवशेष प्रबंधन
STUBBLE BURNING PROBLEM
PADDY STRAW SUPPLY CHAIN
KARNAL STUBBLE MANAGEMENT
CROP RESIDUE MANAGEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.