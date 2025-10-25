करनाल में पराली बना मुनाफे का सौदा, पैडी स्ट्रॉ बेचकर खूब हो रही कमाई, प्रति एकड़ ₹1200 का मिल रहा अनुदान
करनाल के किसानों के लिए पराली अब मुसीबत नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा बन गया है. पैडी स्ट्रॉ से किसानों को आमदनी हो रही है.
Published : October 25, 2025 at 6:50 PM IST
करनालः हरियाणा के करनाल के किसानों ने इस बार ऐसा उदाहरण पेश किया है, जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन गया है. जहां पहले खेतों से धुएं के गुबार उठते थे, अब वहीं से हरियाली की खुशबू फैल रही है. किसानों ने पराली को जलाने के बजाय उसे अपनी आय और खेत की ताकत में बदल दिया है. करनाल के ताखाना गांव के किसान बक्शी लाल और अनुज जैसे प्रगतिशील किसानों ने साबित कर दिया है कि अगर तकनीक और नीयत दोनों साथ हों, तो पराली जैसी समस्या भी किसान की कमाई का जरिया बन सकती है. किसानों ने अपने खेतों में ही फसल अवशेष प्रबंधन कर पराली को खेत की उर्वरता में बदल दिया है.
किसान की नई सोच, खेतों की नई जान : किसान अनुज पिछले पांच वर्षों से बेलर मशीन की मदद से अपने और आसपास के खेतों में पराली की गांठें बनाकर बेचते हैं. अनुज कहते हैं कि "पहले किसान पराली जलाने को मजबूर थे, लेकिन अब पराली का प्रबंधन कर अतिरिक्त मुनाफा कमा रहे हैं. सरकार की ओर से मिलने वाली 1200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि और 50 फीसदी सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों ने किसानों का काम आसान कर दिया है."
पराली से मुनाफे का नया रास्ता : किसान बक्शी लाल ने बताया कि "बेलर से पराली की गांठें बनाकर वे सीधे फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इसका उपयोग ईंधन और जैव उत्पादों में किया जाता है. इससे किसानों को न सिर्फ आय का नया स्रोत मिला है, बल्कि डीजल, समय और मेहनत की भी बचत हो रही है. एक ही जुताई में खेत अगली फसल के लिए तैयार हो जाता है, जिससे उपज और मिट्टी की ताकत दोनों बढ़ती हैं."
पर्यावरण संरक्षण में किसानों की बड़ी भूमिका : किसान बक्शी लाल बताते हैं कि "पहले पराली जलाने से ना सिर्फ खेतों के जीवाणु मर जाते थे, बल्कि पर्यावरण भी दूषित होता था. अब सुपरसीडर और एसएमएस मशीनों की मदद से किसान पराली को खेत में ही मिला रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और प्रदूषण पर पूरी तरह रोक लग रही है."
पराली प्रबंधन पर 1200 रुपया प्रति एकड़ सहायता राशिः किसान बक्शी लाल ने बताया कि “पहले पराली जलाकर दुखी थे, अब उसी पराली से खुशहाल हैं." इसके अलावा करनाल स्थित "कृषि विभाग के उपनिदेशक वजीर सिंह ने बताया कि सरकार की तरफ से 1200 रुपया प्रति एकड़ किसानों को पराली प्रबंधन का दिया जा रहा है."
सरकारी पहल और जागरूकता अभियान का असर : करनाल में कृषि विभाग ने 450 टीमें गठित की हैं, जो गांव-गांव जाकर किसानों को पराली प्रबंधन के फायदे समझा रही हैं. विभाग की पहल और किसानों की मेहनत का नतीजा ये है कि इस सीजन में अब तक करनाल में पराली जलाने का कोई मामला सामने नहीं आया है. ये प्रयास साबित करता है कि अगर किसान तकनीक अपनाए, तो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, दोनों को साथ बचाया जा सकता है. पहले जहां कभी पराली की आग से आसमान धुएं से भर जाता था, अब वहीं खेतों से मुनाफे, हरियाली और जागरूकता की रोशनी निकल रही है.