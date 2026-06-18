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कुरुक्षेत्र के डॉक्टर की हत्या की साजिश नाकाम, करनाल STF ने दो ऑटोमेटिक गन के साथ काला राणा गैंग के तीन गुर्गे दबोचे

करनाल STF ने डॉक्टर की हत्या की साजिश रच रहे काला राणा गैंग के तीन बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया.

Karnal STF Doctor Murder Plot
कुरुक्षेत्र के डॉक्टर की हत्या की साजिश नाकाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 18, 2026 at 1:16 PM IST

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करनाल: करनाल एसटीएफ ने एक बड़ी आपराधिक वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया. टीम ने ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कुरुक्षेत्र के एक डॉक्टर की हत्या की साजिश रच रहे थे. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया और पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया. इस कार्रवाई को क्षेत्र में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है.

मुख्य आरोपी के पास मिले हथियार : एसटीएफ ने सबसे पहले मुख्य आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो ऑटोमेटिक गन और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पूछताछ में आरोपी ने कई अहम राज खोले और अपने गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का दायरा और बढ़ा दिया.

Karnal STF Doctor Murder Plot
डॉक्टर की हत्या की साजिश नाकाम (ETV Bharat)

पंजाब में दबिश, दो और साथी गिरफ्तार : शुभम की निशानदेही पर एसटीएफ की टीम ने पंजाब में कई स्थानों पर दबिश दी और उसके दो साथियों आशु तथा विकास को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे और बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे.

करनाल STF ने दो ऑटोमेटिक गन के साथ काला राणा गैंग के तीन गुर्गे दबोचे (ETV Bharat)

फिरौती और फायरिंग से फैलाते थे दहशत : पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पहले भी पंजाब के कपूरथला, लुधियाना, मोहाली और फगवाड़ा में फायरिंग की कई घटनाओं में शामिल रह चुके हैं. आरोपियों का तरीका फिरौती मांगना था और रकम न मिलने पर गोलियां चलाकर इलाके में दहशत फैलाना. उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में आपराधिक गतिविधियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं.

काला राणा गैंग से जुड़े तार : पूछताछ और जांच के दौरान यह भी सामने आया कि तीनों बदमाश कुख्यात काला राणा गैंग से जुड़े हुए हैं. यह गैंग हरियाणा और आसपास के राज्यों में रंगदारी, फायरिंग और अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है. पुलिस अब गैंग के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है.

अन्य साथियों की तलाश जारी : एसटीएफ के जांच अधिकारी दीपेंद्र राणा ने बताया कि, "तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी. अब उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा. पुलिस की जांच लगातार जारी है और गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क का खुलासा होने के बाद और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं."

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