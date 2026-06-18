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कुरुक्षेत्र के डॉक्टर की हत्या की साजिश नाकाम, करनाल STF ने दो ऑटोमेटिक गन के साथ काला राणा गैंग के तीन गुर्गे दबोचे

कुरुक्षेत्र के डॉक्टर की हत्या की साजिश नाकाम ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल एसटीएफ ने एक बड़ी आपराधिक वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया. टीम ने ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कुरुक्षेत्र के एक डॉक्टर की हत्या की साजिश रच रहे थे. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया और पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया. इस कार्रवाई को क्षेत्र में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. मुख्य आरोपी के पास मिले हथियार : एसटीएफ ने सबसे पहले मुख्य आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो ऑटोमेटिक गन और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पूछताछ में आरोपी ने कई अहम राज खोले और अपने गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का दायरा और बढ़ा दिया. डॉक्टर की हत्या की साजिश नाकाम (ETV Bharat) पंजाब में दबिश, दो और साथी गिरफ्तार : शुभम की निशानदेही पर एसटीएफ की टीम ने पंजाब में कई स्थानों पर दबिश दी और उसके दो साथियों आशु तथा विकास को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे और बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे.