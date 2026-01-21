ETV Bharat / state

करनाल STF की बड़ी कार्रवाई, इनामी बदमाश को पंचकूला से किया गिरफ्तार, पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद

पंचकूला: हरियाणा पुलिस की करनाल एसटीएफ ने एक पुख्ता सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संगीन अपराधों में संलिप्त एवं 25 हजार रुपये के एक इनामी बदमाश को पंचकूला से गिरफ्तार किया. हालांकि पकड़े जाने के कुछ देर बाद ही आरोपी की तबीयत बिगड़ गई, नतीजतन एसटीएफ टीम उसे तुरंत सेक्टर 6 सिविल अस्पताल लेकर पहुंची. हालांकि, डॉक्टरी जांच में उसकी हालत ठीक पाई गई, जिसके बाद उसे पुलिसकर्मियों के सुपुर्द किया गया. काबू किए गए आरोपी की पहचान कई आपराधिक मामलों में नामजद राजेन्द्र उर्फ जिंदा के रूप में हुई है.

पिस्टल और दस जिंदा कारतूस बरामद: पुलिस की मानों तो एसटीएफ टीम ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, दो मैगजीन और दस कारतूस बरामद किए हैं. दरअसल, सोमवार रात एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि बदमाश राजेन्द्र उर्फ जिंदा, निवासी गांव गोंदर, जिला करनाल स्कूटी पर सवार होकर जीरकपुर से पंचकूला के माजरी चौक की ओर आ रहा है. इस पर एसटीएफ ने नाकाबंदी कर आरोपी को काबू किया. इस दौरान आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की लेकिन जांच टीम द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपनी सही पहचान बताई.

रात को अचानक बिगड़ी तबीयत:एसटीएफ की पकड़ में आने के बाद सोमवार की रात आरोपी की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर पुलिसकर्मी उसे तुरंत सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया, जो फिलहाल उपचाराधीन है. वहीं, अस्पताल में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि आरोपी पर कड़ी निगरानी रखी जा सके.