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करनाल STF के हत्थे चढ़ा दिलजीत के मैनेजर के घर फायरिंग का मुख्य शूटर, विदेशी हथियारों के साथ 5 गैंगस्टर गिरफ्तार

STF के हत्थे चढ़ा दिलजीत के मैनेजर के घर फायरिंग का मुख्य शूटर ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच खतरनाक बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनमें दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप सिंह कंग के घर पर फायरिंग करने वाला मुख्य शूटर भी शामिल है. STF ने इन आरोपियों को करनाल के पृथ्वीराज चौहान चौक के पास एक काले रंग की थार गाड़ी से उस समय दबोचा, जब ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने एक और संगठित अपराध की साजिश को नाकाम करने का दावा किया है. विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद: STF टीम की मानें तो गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पांच विदेशी हथियार, 12 जिंदा कारतूस और अन्य खतरनाक असलहे बरामद किए गए हैं. बरामद हथियार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आरोपी किसी गंभीर आपराधिक वारदात की तैयारी में थे. STF अब यह भी जांच कर रही है कि इन हथियारों की सप्लाई कहां से हुई और इन्हें किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना था. दिलजीत के मैनेजर के घर फायरिंग का खुलासा: STF टीम की पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल मुख्य शूटर ने मई 2026 में करनाल के निसिंग में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप सिंह कंग के घर पर फायरिंग की थी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और अब STF ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. विदेशी हथियारों के साथ 5 गैंगस्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)