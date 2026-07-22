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करनाल STF के हत्थे चढ़ा दिलजीत के मैनेजर के घर फायरिंग का मुख्य शूटर, विदेशी हथियारों के साथ 5 गैंगस्टर गिरफ्तार

करनाल STF ने पांच गैंगस्टरों को विदेशी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया. इनमें दिलजीत के मैनेजर के घर पर फायरिंग का मुख्य शूटर भी है.

Karnal STF Gangsters Arrested
STF के हत्थे चढ़ा दिलजीत के मैनेजर के घर फायरिंग का मुख्य शूटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 22, 2026 at 11:43 AM IST

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करनाल: करनाल STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच खतरनाक बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनमें दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप सिंह कंग के घर पर फायरिंग करने वाला मुख्य शूटर भी शामिल है. STF ने इन आरोपियों को करनाल के पृथ्वीराज चौहान चौक के पास एक काले रंग की थार गाड़ी से उस समय दबोचा, जब ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने एक और संगठित अपराध की साजिश को नाकाम करने का दावा किया है.

विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद: STF टीम की मानें तो गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पांच विदेशी हथियार, 12 जिंदा कारतूस और अन्य खतरनाक असलहे बरामद किए गए हैं. बरामद हथियार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आरोपी किसी गंभीर आपराधिक वारदात की तैयारी में थे. STF अब यह भी जांच कर रही है कि इन हथियारों की सप्लाई कहां से हुई और इन्हें किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना था.

दिलजीत के मैनेजर के घर फायरिंग का खुलासा: STF टीम की पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल मुख्य शूटर ने मई 2026 में करनाल के निसिंग में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप सिंह कंग के घर पर फायरिंग की थी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और अब STF ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है.

विदेशी हथियारों के साथ 5 गैंगस्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)

यमुनानगर की फिरौती वाली फायरिंग में भी शामिल: STF की जांच में यह भी सामने आया है कि यही गैंग 12 जुलाई 2026 को यमुनानगर के एक टायर शोरूम पर फिरौती की नीयत से की गई गोलीबारी में भी शामिल था. इससे साफ है कि आरोपी लगातार संगठित अपराध और रंगदारी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

विदेश में बैठे गैंगस्टरों के इशारों पर करते थे काम: इस पूरे मामले में STF करनाल यूनिट के डीएसपी अमन कुमार ने कहा कि, "गिरफ्तार पांचों आरोपी अलग-अलग राज्यों के रहने वाले हैं और दो अलग-अलग गैंग से जुड़े हुए हैं. इनके तार विदेश में बैठे गैंगस्टरों से जुड़े हैं और वहीं से इन्हें निर्देश मिलते थे. सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे इनके लंबे आपराधिक इतिहास का भी खुलासा हुआ है."

रिमांड पर लेकर खंगाला जाएगा पूरा नेटवर्क: STF करनाल यूनिट के डीएसपी अमन कुमार ने आगे कहा कि, "पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें रिमांड पर लिया है. अब STF इनके पूरे नेटवर्क, विदेशी गैंगस्टरों से संपर्क, हथियारों की सप्लाई चेन, फंडिंग और अन्य राज्यों में सक्रिय सहयोगियों की जानकारी जुटाने में लगी है. पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं."

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