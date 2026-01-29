ETV Bharat / state

व्हाट्सएप-इंस्टाग्राम के युग में भी जिंदा है खतों की खुशबू...करनाल में डाक टिकट प्रदर्शनी, दिखी इतिहास की झलक

करनाल: करनाल में डाक विभाग की ओर से डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इस दौरान शहरवासियों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से विभाग ने रूबरू कराया. प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम, महान विभूतियों, सांस्कृतिक धरोहरों, वन्य जीवों और ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित दुर्लभ व आकर्षक डाक टिकटों को प्रदर्शित किया गया. यह आयोजन केवल शौक़ीन संग्रहकर्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता और युवाओं के लिए भी ज्ञानवर्धक अनुभव साबित हुआ. बच्चों और युवाओं में दिखा खास उत्साह : प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को डाक टिकटों के माध्यम से इतिहास और संस्कृति से जोड़ना रहा. इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं यहां पहुंचे और उन्होंने डाक टिकटों की दुनिया को नज़दीक से जाना. कई बच्चों ने पहली बार जाना कि एक छोटा सा टिकट भी देश की बड़ी कहानी बयां कर सकता है. कर्ण लेक पर जारी हुआ स्पेशल कवर (ETV Bharat) पोस्ट मास्टर जनरल सचिन किशोर ने दी जानकारी: हरियाणा के पोस्ट मास्टर जनरल सचिन किशोर ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि, "भले ही आज तकनीक ने संवाद के तरीके बदल दिए हों, लेकिन पत्र लेखन की भावनात्मक गहराई आज भी अनमोल है. पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तकनीक एक पुल का काम कर रही है. लेकिन हाथ से लिखा पत्र दिलों को जिस तरह जोड़ता है, वैसा जुड़ाव डिजिटल संदेशों में नहीं मिल पाता. डाक टिकट केवल डाक सेवा का हिस्सा नहीं, बल्कि देश के इतिहास, विकास और सांस्कृतिक पहचान के जीवंत दस्तावेज हैं."