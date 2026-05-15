करनाल में खामोशी ने मचाया शोर, दिव्यांग विद्यार्थियों का 100% रिजल्ट, पूरे हरियाणा को किया गौरवान्वित
करनाल के दिव्यांग विद्यार्थियों ने 10वीं-12वीं में 100% परिणाम हासिल कर हरियाणा का नाम रोशन किया है.
Published : May 15, 2026 at 1:42 PM IST
करनाल: करनाल के माता प्रकाश कौर संस्थान में उस वक्त गर्व और भावनाओं का माहौल देखने को मिला, जब हरियाणा वेलफेयर सोसायटी पर्सन विथ स्पीच एंड हियरिंग इम्पैरमेंट की चेयरपर्सन मेगा भंडारी ने संस्थान पहुंचकर दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को सम्मानित किया.ये बच्चे ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से इन्होंने साबित कर दिया कि हौसलों की कोई आवाज नहीं होती, फिर भी पूरी दुनिया उसे सुनती है.
हरियाणा के तीनों संस्थानों ने लहराया सफलता का परचम : चेयरपर्सन मेगा भंडारी ने कहा कि, "हरियाणा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं में सोसायटी के सभी विद्यार्थियों ने शत-प्रतिशत परिणाम हासिल किया है.करनाल, हिसार और गुरुग्राम तीनों संस्थानों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. करनाल संस्थान में जहां 10वीं कक्षा के 84 विद्यार्थी थे, वहीं 12वीं में 54 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और सभी ने सफलता प्राप्त की. कई विद्यार्थियों ने 85 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, मेहनत के आगे छोटी पड़ जाती हैं."
सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य भी संवार रहे हैं ये संस्थान :मेगा भंडारी ने बताया कि, "संस्थानों में विद्यार्थियों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकेशनल कोर्स भी करवाए जा रहे हैं. पंचकूला सहित कई केंद्रों पर डीएड और अन्य व्यावसायिक कोर्स चल रहे हैं, ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर सम्मानजनक जीवन जी सकें. आज इन संस्थानों से पढ़े कई विद्यार्थी बड़ी-बड़ी जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. कोई अदालतों में जजों के सामने अपनी दलील रख रहा है, तो कोई प्रशासनिक सेवाओं में पहुंचकर समाज के लिए मिसाल बन चुका है."
जब मेहनत को मिला सलाम : संस्थान में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान विद्यार्थियों के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ दिखाई दी.हर सम्मान, हर तालियां और हर मुस्कान यह कह रही थी कि प्रतिभा किसी आवाज की मोहताज नहीं होती. इन बच्चों ने अपनी सफलता से यह संदेश दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी कमी इंसान के सपनों को रोक नहीं सकती.
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