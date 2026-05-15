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करनाल में खामोशी ने मचाया शोर, दिव्यांग विद्यार्थियों का 100% रिजल्ट, पूरे हरियाणा को किया गौरवान्वित

दिव्यांग विद्यार्थियों का 100% रिजल्ट ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल के माता प्रकाश कौर संस्थान में उस वक्त गर्व और भावनाओं का माहौल देखने को मिला, जब हरियाणा वेलफेयर सोसायटी पर्सन विथ स्पीच एंड हियरिंग इम्पैरमेंट की चेयरपर्सन मेगा भंडारी ने संस्थान पहुंचकर दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को सम्मानित किया.ये बच्चे ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से इन्होंने साबित कर दिया कि हौसलों की कोई आवाज नहीं होती, फिर भी पूरी दुनिया उसे सुनती है. हरियाणा के तीनों संस्थानों ने लहराया सफलता का परचम : चेयरपर्सन मेगा भंडारी ने कहा कि, "हरियाणा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं में सोसायटी के सभी विद्यार्थियों ने शत-प्रतिशत परिणाम हासिल किया है.करनाल, हिसार और गुरुग्राम तीनों संस्थानों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. करनाल संस्थान में जहां 10वीं कक्षा के 84 विद्यार्थी थे, वहीं 12वीं में 54 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और सभी ने सफलता प्राप्त की. कई विद्यार्थियों ने 85 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, मेहनत के आगे छोटी पड़ जाती हैं." माता प्रकाश कौर संस्थान (ETV Bharat)