ETV Bharat / state

करनाल सेक्टर-8 के स्पा सेंटर में छापेमारी, आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां, 7 लोग हिरासत में

करनाल सेक्टर-8 में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी के दौरान 7 लोगों को हिरासत में लिया.

Karnal Spa Centre raid
करनाल सेक्टर-8 के स्पा सेंटर में छापेमारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 28, 2025 at 10:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: करनाल के सेक्टर-8 में पुलिस ने एक स्पा सेंटर में छापेमारी की. यहां लंबे समय से गलत काम चल रहा था. पुलिस टीम ने जैसे ही स्पा सेंटर में छापेमारी की सेंटर में मौजूद लड़के और लड़कियों को आपत्तिजनक हालात में पाया. टीम ने मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सेंटर में अनैतिक कार्य काफी समय से चल रहे थे.

Karnal Spa Centre raid
7 लोग हिरासत में (ETV Bharat)

7 लोग हिरासत में, मालिक भी पकड़ा गया: कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर से कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें 4 लड़कियां, 2 लड़के और सेंटर का मालिक शामिल है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह स्पा सेंटर लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों का अड्डा बना हुआ था. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क के अन्य लोगों की पहचान में जुट गई है.

Karnal Spa Centre raid
स्पा सेंटर का मालिक भी हिरासत में (ETV Bharat)

व्यस्त मार्केट में चल रहा था गंदा धंधा: यह स्पा सेंटर सेक्टर-8 की बेहद व्यस्त मार्केट में स्थित था, जहां आसपास कई दुकानें, शोरूम और व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं. इतनी भीड़भाड़ वाले इलाके में यह अवैध गतिविधि चल रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी. पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह छापा मारना पड़ा, जिसके बाद यह पूरा नेटवर्क सामने आया.

स्पा सेंटर में छापेमारी (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में नाराजगी: घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने इस तरह की गतिविधियों पर नाराजगी जताई है और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है. लोगों का कहना है कि ऐसे सेंटरों पर नियमित जांच होनी चाहिए, ताकि शहर में इस तरह का गंदा धंधा न पनपे. वहीं, पुलिस ने भी लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें.

पुलिस की सख्त जांच: इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आगे भी विभिन्न सेक्टरों और मार्केट क्षेत्रों में स्पा सेंटरों की कड़ी जांच की जाएगी. जहां भी गलत गतिविधियों का संदेह मिलेगा, तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी. शहर को ऐसे अवैध धंधों से पूरी तरह मुक्त करना पुलिस की प्राथमिकता है.

करनाल में पहले भी ऐसे सेंटरों पर कार्रवाई: करनाल में इससे पहले भी कई स्पा सेंटरों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है. शहर में अनैतिक गतिविधियों में शामिल कई संदिग्ध सेंटर पहले ही बंद करवाए जा चुके हैं. इसके बावजूद कुछ सेंटर दोबारा सक्रिय हो जाते हैं, जो पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों दोनों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में कड़ाके की ठंड के बीच फॉग का येलो अलर्ट जारी, कई जिलों में गहरी धुंध ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस की खास अपील

TAGGED:

KARNAL ILLEGAL RACKET BUST
SPA CENTRE RAID IN KARNAL
करनाल स्पा सेंटर में छापेमारी
KARNAL SECTOR 8 POLICE
KARNAL SPA CENTRE RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.