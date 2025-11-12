ETV Bharat / state

कांग्रेस की हरियाणा में 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान की शुरुआत, करनाल में नेताओं ने वोट चोरी के जरिए सत्ता हथियाने का लगाया आरोप

‘वोट चोरी’ से शुरू हुआ विरोध अभियान : राव नरेंद्र ने कहा कि "राहुल गांधी ने जो सच्चाई दिल्ली में रखने से देश स्तब्ध है." उन्होंने बताया कि "करनाल की यह जनसभा प्रदेशव्यापी आंदोलन की शुरुआत है. कांग्रेस अब हर जिला मुख्यालय पर ‘वोट चोरी विरोध जनसभाएं’ आयोजित करेगी."

लोक सभा चुनाव के बाद लाखों वोट काटे गएः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा "हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, मगर उसे अवैध तरीके से चुरा लिया गया." उन्होंने आरोप लगाया कि "राज्य में 25 लाख फर्जी वोटर पाए गए और साढ़े तीन लाख नाम लोकसभा चुनाव के बाद काटे गए." राव नरेंद्र ने कहा कि "यह लोकतंत्र की लूट है और कांग्रेस अब इस सच्चाई को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेगी."

करनालः कांग्रेस ने करनाल से राज्य स्तरीय वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की. इसके तहत कांग्रेस ने किया बड़ा प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन अब सभी जिला मुख्यालयों में चलेगा. कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने की. इस दौरान नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बीजेपी सरकार पर वोट चोरी के जरिए सत्ता हथियाने का आरोप लगाया.

बिहार चुनाव पर कांग्रेस का रुख: बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए राव नरेंद्र सिंह बोले "जनता का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए." उन्होंने आरोप लगाया कि "बिहार में धर्म और जाति के नाम पर 65 लाख वोट काटे गए, जो लोकतंत्र के साथ अन्याय है." राव नरेंद्र ने दावा किया कि "अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है.”

करनाल में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन (Etv Bharat)

लाल किला बम धमाके पर कड़ी निंदा : दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी. राव नरेंद्र ने कहा कि "यह घटना बेहद निंदनीय है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए". उन्होंने कहा कि "जांच एजेंसियों को पूरी सच्चाई सामने लानी चाहिए और सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए."

बिहार चुनाव पर कांग्रेस का रुख (Etv Bharat)

दीपेंद्र हुड्डा ने साधा निशाना: जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हरियाणा की सरकार वोट चोरी से बनी है. इसी के विरोध में करनाल से आज आंदोलन की शुरुआत की गई है. उन्होंने बताया कि "आने वाले दिनों में हर जिला मुख्यालय पर ऐसी विरोध जनसभाएं होंगी ताकि लोगों को सच्चाई बताई जा सके."

मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप : दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि "वे मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, बल्कि बीजेपी के मुख्य पन्ना प्रमुख बन चुके हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि "मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई और 25 लाख वोटों का हेरफेर हुआ." दीपेंद्र का कहना था कि "सिर्फ 22 हजार वोटों के अंतर से बीजेपी ने सरकार बनाई, जो लोकतंत्र का अपमान है."

आतंकी घटनाओं पर सवाल: लाल किला धमाके पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपेंद्र हुड्डा बोले “लाल किले पर धमाका किसी छोटे आतंकी हमले से कम नहीं. बार-बार इस सरकार के दौर में आतंक की घटनाएं क्यों हो रही हैं?” उन्होंने कहा कि "अगर पुलवामा के बाद सख्त कार्रवाई होती, तो शायद आज ऐसी घटनाएं दोबारा न होती."

बिहार में निष्पक्ष चुनाव की मांग: बिहार चुनाव पर आगे बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "हमने पहले SIR के खिलाफ आंदोलन किया था, जिससे फर्जी वोटिंग पर लगाम लगी." उन्होंने दावा किया कि "अगर इस बार चुनाव ईमानदारी से हुए, तो INDIA गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी."