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करनाल में होटल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 4 महिला सहित 7 गिरफ्तार

करनाल के असंध में एक होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था. पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 महिला सहित 7 को गिरफ्तार किया.

Karnal Sex Racket Busted
होटल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 13, 2026 at 1:12 PM IST

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करनाल: जिले के असंध में एक होटल में पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर देह व्यापार के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. दरअसल, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 4 महिलाओं और 3 ग्राहकों को हिरासत में लिया. पुलिस के मुताबिक देह व्यापार के धंधे को संचालित करने में होटल मालिक और दो मैनेजरों की मुख्य भूमिका सामने आई है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

गुप्त सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल: पुलिस के मुताबिक12 जून की रात करीब 9 बजे असंध की स्पेशल पुलिस यूनिट को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जींद रोड स्थित 'होटल लग्जरी' में बाहर से महिलाएं बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना में यह भी सामने आया कि रूखी गोहाना निवासी रामबीर ने यह बिल्डिंग किराए पर लेकर होटल खोला हुआ है और उसने हाट निवासी मंजीत कुमार तथा बागडू निवासी राहुल को बतौर मैनेजर रखा है. ये तीनों मिलकर ₹1000 प्रति ग्राहक के हिसाब से सौदा तय करते थे और कमाई का आधा हिस्सा खुद रखते थे.

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ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

​बोगस ग्राहक और सर्च वारंट की मदद से रेड: वहीं, ​सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस ने तुरंत डीएसपी मुख्यालय करनाल से सर्च वारंट हासिल किया. इसके बाद स्थानीय पुलिस और महिला पुलिस कर्मियों की एक संयुक्त टीम तैयार की गई. ​कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस ने एक सामाजिक कार्यकर्ता को बोगस ग्राहक बनाकर होटल भेजा. योजना के मुताबिक, बोगस ग्राहक ने होटल के काउंटर पर मौजूद व्यक्ति से बात की और ₹1000 का भुगतान ऑनलाइन स्कैनर के जरिए किया. सौदा तय होने के बाद जैसे ही वह पहली मंजिल की ओर बढ़ा, उसने बाहर इंतजार कर रही पुलिस टीम को इशारा कर दिया.

करनाल में होटल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट (ETV Bharat)

​कमरों से रंगे हाथों पकड़े गए आरोपी: इधर, ​इशारा मिलते ही पुलिस टीम ने होटल पर छापा मार दिया. रिसेप्शन काउंटर पर मौजूद दोनों मैनेजरों मंजीत कुमार और राहुल को हिरासत में लेकर जब सर्च वारंट दिखाया गया और पहली मंजिल की तलाशी ली गई, तो वहां के चार अलग-अलग कमरों से चार महिलाएं और तीन पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले. कमरा नंबर 1, 2 और 3 में जोड़े पाए गए, जबकि कमरा नंबर 4 में एक महिला अकेली मिली.

​आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज बरामद: ​पुलिस ने रिसेप्शन काउंटर की तलाशी के दौरान वहां से विजिटर रजिस्टर, एक हिसाब-किताब की डायरी और ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला स्कैनर जब्त किया है. इसके अलावा, दराज से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है. पुलिस ने मौके की फोटोग्राफी करवाकर सभी सामग्रियों को सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है. पूछताछ के दौरान पकड़ी गई महिलाओं ने कबूल किया कि उन्हें होटल प्रबंधन द्वारा प्रति ग्राहक को ₹1000 के लालच में बुलाया जाता था.

​मामला दर्ज, जांच जारी: ​इस मामले में पीएसआई संदीप की शिकायत पर थाना असंध में होटल मालिक रामबीर, मैनेजर राहुल, मंजीत कुमार और ग्राहक कृष व विशाल के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आगे की जांच महिला थाना असंध की एसएचओ कनुप्रिया को सौंपी गई है. वहीं, इस पूरे मामले में डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि, "होटल की आड़ में चल रहे इस अवैध धंधे पर त्वरित कार्रवाई की गई है. इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और अन्य कड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है. क्षेत्र में इस तरह की अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही मामले में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं."

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