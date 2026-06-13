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करनाल में होटल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 4 महिला सहित 7 गिरफ्तार

होटल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट ( ETV Bharat )

करनाल: जिले के असंध में एक होटल में पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर देह व्यापार के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. दरअसल, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 4 महिलाओं और 3 ग्राहकों को हिरासत में लिया. पुलिस के मुताबिक देह व्यापार के धंधे को संचालित करने में होटल मालिक और दो मैनेजरों की मुख्य भूमिका सामने आई है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. गुप्त सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल: पुलिस के मुताबिक12 जून की रात करीब 9 बजे असंध की स्पेशल पुलिस यूनिट को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जींद रोड स्थित 'होटल लग्जरी' में बाहर से महिलाएं बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना में यह भी सामने आया कि रूखी गोहाना निवासी रामबीर ने यह बिल्डिंग किराए पर लेकर होटल खोला हुआ है और उसने हाट निवासी मंजीत कुमार तथा बागडू निवासी राहुल को बतौर मैनेजर रखा है. ये तीनों मिलकर ₹1000 प्रति ग्राहक के हिसाब से सौदा तय करते थे और कमाई का आधा हिस्सा खुद रखते थे. ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस (ETV Bharat) ​बोगस ग्राहक और सर्च वारंट की मदद से रेड: वहीं, ​सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस ने तुरंत डीएसपी मुख्यालय करनाल से सर्च वारंट हासिल किया. इसके बाद स्थानीय पुलिस और महिला पुलिस कर्मियों की एक संयुक्त टीम तैयार की गई. ​कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस ने एक सामाजिक कार्यकर्ता को बोगस ग्राहक बनाकर होटल भेजा. योजना के मुताबिक, बोगस ग्राहक ने होटल के काउंटर पर मौजूद व्यक्ति से बात की और ₹1000 का भुगतान ऑनलाइन स्कैनर के जरिए किया. सौदा तय होने के बाद जैसे ही वह पहली मंजिल की ओर बढ़ा, उसने बाहर इंतजार कर रही पुलिस टीम को इशारा कर दिया.