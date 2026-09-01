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करनाल में SE जीतू राम तंवर की मौत पर बवाल, परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार

करनाल में SE जीतू राम तंवर की मौत पर बवाल ( ETV Bharat )

करनाल:करनाल में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता यानी SE जीतू राम तंवर की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद भी परिजनों और दलित समाज के लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया. परिजनों का कहना है कि जब तक कथित तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. "अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान थे जीतू राम": जीतू राम तंवर के भाई सुरेश कुमार और दलित समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "जीतू राम लंबे समय से कुछ अधिकारियों के व्यवहार और कथित प्रताड़ना से परेशान थे. जीतू राम को भरोसा था कि उनकी बहाली हो जाएगी, लेकिन वह लगातार मानसिक दबाव में थे. उन्होंने अपनी शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाईं, लेकिन उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिली." परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार (ETV Bharat) "दलित समाज में जन्म लेना क्या गुनाह है?": परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "जीतू राम कथित जातीय उत्पीड़न को लेकर भी परेशान थे. उन्हें उनकी जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों और भेदभाव का सामना करना पड़ा. अगर एक अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो आम दलित व्यक्ति के लिए परिस्थितियां कितनी मुश्किल होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. हमने दलित समाज में जन्म ले लिया तो इस संसार में हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया. आगे कोई भी दलित न तो अपने बेटे को पढ़ाएगा और न ही कोई अफसर बनाएगा. जैसे वाई पूरण कुमार ने भी यही काम किया था और मेरे भाई गीतूराम तंवर ने भी यही सुसाइड जैसा काम किया. ये लोग बार-बार हमें जातीय उत्पीड़न के लिए परेशान करते है."