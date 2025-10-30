करनाल सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा: आज आवेदन की आखिरी तारीख, जानें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
Published : October 30, 2025 at 9:46 AM IST
चंडीगढ़: सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल ने 2026-27 सेशन के लिए छात्रों से आवेदन मांगे हैं, जो भी छात्र सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 30 अक्टूबर अंतिम तिथि रखी गई है और ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल की वेबसाइट पर जाकर जो विवरण दिया गया है उसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन? गुरबीर सिंह सैनिक स्कूल कुंजपुरा के प्रधानाचार्य ने बताया कि आगामी शासन के लिए स्कूल के द्वारा आवेदन शुरू किए हुए हैं जिनकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रखी गई है. इसमें कक्षा छठी और 9वीं के लिए एडमिशन लिए जाएंगे. जो भी छात्र सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो स्कूल की वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
दोनों क्लास में कितनी सीटें? प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्रों के सैनिक बनने के सपने को पूरा करने के लिए हम प्रयासरत है. ये स्कूल रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख संस्थान में से एक है. जिसका लक्ष्य कैंडिडेट्स को देश सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनाने के लिए तैयार करना होता है. जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए छठी कक्षा में प्रवेश के लिए 120 सीटें हैं, जबकि 9वीं कक्षा में 20 सीटें हैं.
आरक्षित सीट: स्कूल के द्वारा 67 प्रतिशत सीट हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए रखी गई हैं, जबकि 33% सीट शेष भारत के अन्य विद्यार्थियों के लिए रखी गई है. इनमें से कुल सीट में 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीट है. इसके साथ ही 25% रक्षा कार्मिक (भूतपूर्व सैनिकों सहित) के लिए आरक्षित रखी गई है.
कितनी होनी चाहिए जन्म तिथि? उन्होंने बताया कि जो भी छात्र छठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है, उनके लिए जन्म तिथि निर्धारित की गई है. छठी कक्षा में छात्र और छात्राओं की जन्मतिथि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 तक होनी चाहिए. जबकि नौवीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच होनी चाहिए. आवेदन करने के बाद इसमें एग्जाम होगा और मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा. इसके साथ-साथ उम्मीदवार की चिकित्सा फिटनेस की जांच के बाद दाखिला होगा.
