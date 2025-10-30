ETV Bharat / state

करनाल सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा: आज आवेदन की आखिरी तारीख, जानें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

चंडीगढ़: सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल ने 2026-27 सेशन के लिए छात्रों से आवेदन मांगे हैं, जो भी छात्र सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 30 अक्टूबर अंतिम तिथि रखी गई है और ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल की वेबसाइट पर जाकर जो विवरण दिया गया है उसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन? गुरबीर सिंह सैनिक स्कूल कुंजपुरा के प्रधानाचार्य ने बताया कि आगामी शासन के लिए स्कूल के द्वारा आवेदन शुरू किए हुए हैं जिनकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रखी गई है. इसमें कक्षा छठी और 9वीं के लिए एडमिशन लिए जाएंगे. जो भी छात्र सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो स्कूल की वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

दोनों क्लास में कितनी सीटें? प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्रों के सैनिक बनने के सपने को पूरा करने के लिए हम प्रयासरत है. ये स्कूल रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख संस्थान में से एक है. जिसका लक्ष्य कैंडिडेट्स को देश सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनाने के लिए तैयार करना होता है. जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए छठी कक्षा में प्रवेश के लिए 120 सीटें हैं, जबकि 9वीं कक्षा में 20 सीटें हैं.