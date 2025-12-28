ETV Bharat / state

करनाल में घने कोहरे के बीच 5 वाहनों में टक्कर, चार वॉल्वो बसें और स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त, सभी 150 यात्री सुरक्षित

करनाल: हरियाणा के करनाल में घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर रविवार को सड़क हादसा हो गया. जीरो विजिबिलिटी के कारण एक के बाद एक वाहन आपस में टकरा गए. अचानक लगे ब्रेक ने कुछ ही पलों में सड़क को हादसे का मैदान बना दिया. हादसे के दौरान पांच वाहन आपस में टकरा गए. जिसमें चार वॉल्वो बस और एक स्कॉर्पियो गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई. वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि गनीमत रही की सभी यात्री सुरक्षित हैं.

कोहरे से विजिबिलिटी जीरो: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आगे चल रहे वाहनों ने अचानक ब्रेक लगा दी. घना कोहरा होने के कारण पीछे से आ रही बसों को संभालने का मौका नहीं मिला. जिसके चलते बसें आपस में टकरा गई और पीछे से आ रही स्कॉर्पियो भी इस चपेट में आ गई. देखते ही देखते हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया.

नींद में थे यात्री, झटके से खुली नींद: बस सवार यात्रियों ने बताया कि अधिकतर लोग गहरी नींद में सो रहे थे. अचानक जोरदार झटका लगने से सभी घबरा गए. जब बाहर झांकर देखा तो पता चला कई बसें आपस में टकरा गई है. कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था. राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई.