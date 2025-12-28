करनाल में घने कोहरे के बीच 5 वाहनों में टक्कर, चार वॉल्वो बसें और स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त, सभी 150 यात्री सुरक्षित
करनाल में घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे पर एक के बाद एक कई वाहनों की आपस में टक्कर हो गई.
Published : December 28, 2025 at 2:05 PM IST|
Updated : December 28, 2025 at 2:25 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर रविवार को सड़क हादसा हो गया. जीरो विजिबिलिटी के कारण एक के बाद एक वाहन आपस में टकरा गए. अचानक लगे ब्रेक ने कुछ ही पलों में सड़क को हादसे का मैदान बना दिया. हादसे के दौरान पांच वाहन आपस में टकरा गए. जिसमें चार वॉल्वो बस और एक स्कॉर्पियो गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई. वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि गनीमत रही की सभी यात्री सुरक्षित हैं.
कोहरे से विजिबिलिटी जीरो: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आगे चल रहे वाहनों ने अचानक ब्रेक लगा दी. घना कोहरा होने के कारण पीछे से आ रही बसों को संभालने का मौका नहीं मिला. जिसके चलते बसें आपस में टकरा गई और पीछे से आ रही स्कॉर्पियो भी इस चपेट में आ गई. देखते ही देखते हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया.
नींद में थे यात्री, झटके से खुली नींद: बस सवार यात्रियों ने बताया कि अधिकतर लोग गहरी नींद में सो रहे थे. अचानक जोरदार झटका लगने से सभी घबरा गए. जब बाहर झांकर देखा तो पता चला कई बसें आपस में टकरा गई है. कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था. राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई.
डायल 112 को दी गई सूचना: हादसे की सूचना डायल 112 को दी गई. मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर जगमोहन ने बताया कि "दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में करीब 150 सवारियां मौजूद थी. सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं. क्षतिग्रस्त बसों को क्रेन की मदद से सड़क से हटाया जा रहा है. जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात बहाल किया गया. हादसे के बाद प्रशासन ने तुरंत व्यवस्था करते हुए यात्रियों को अन्य बसों में शिफ्ट कराया. वाहन चालकों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया". इसके अलावा, पुलिस ने वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी है.
