करनाल में तेज रफ्तार वाहन ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, चालक की मौत, फूटा ग्रामीणों का गुस्सा
Karnal Road Accident: करनाल में रावर-गंजोगढ़ी मार्ग पर वाहन की टक्कर से ई-रिक्शा चालक इंदर की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.
Published : November 29, 2026 at 12:48 PM IST
करनाल: करनाल के रावर-गंजोगढ़ी मार्ग पर देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से ई-रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद वाहन चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया. मृतक की पहचान नगला फार्म निवासी इंदर उर्फ मिंदर के रूप में हुई है. इधर, हादसे की खबर मिलते ही मौके पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई.
ई-रिक्शा चलाकर पालता था परिवार: मृतक के जानकार के अनुसार मृतक इंदर उर्फ मिंदर ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसकी कमाई से ही घर का खर्च चलता था और बच्चों की जरूरतें पूरी होती थीं. परिवार में एक बेटी और दो बेटे हैं. रोजी-रोटी कमाने के लिए घर से निकला इंदर खुद सड़क हादसे का शिकार हो गया. हादसे के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है. जिस व्यक्ति के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी, उसके चले जाने से अब बच्चों के भविष्य और घर चलाने की चिंता परिजनों को सताने लगी है.
फोन नहीं उठा तो दूसरे मोबाइल से मिली मौत की खबर: मृतक के परिचित करण ने बताया कि, "हादसे से पहले इंदर को फोन किया गया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. बाद में किसी अन्य व्यक्ति ने सिम दूसरे मोबाइल में डालकर कॉल की और हादसे की सूचना दी. खबर मिलते ही परिवार और परिचित मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक इंदर की मौत हो चुकी थी. इंदर ई-रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करता था और उसके तीन छोटे बच्चे हैं. यह परिवार के लिए बेहद मुश्किल और दुखद घड़ी है. इंदर की मौत से उसके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया."
तेज रफ्तार वाहन बढ़ा रहे खतरा: हादसे के बाद रावर-गंजोगढ़ी मार्ग पर सड़क सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया. लोगों का कहना है कि मार्ग पर रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होती. सड़क सिंगल है, लेकिन यहां से भारी और अन्य वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं. अंधेरे के कारण सामने से आने वाले वाहनों और सड़क पर चल रहे लोगों को देख पाना मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर न पर्याप्त स्ट्रीट लाइट हैं और न ही तेज रफ्तार वाहनों को नियंत्रित करने के प्रभावी इंतजाम. लोगों ने बताया कि वे भी कई बार इस मार्ग पर हादसों से बाल-बाल बच चुके हैं.
जांच में जुटी पुलिस: ई-रिक्शा को टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान अभी नहीं हो पाई है. ग्रामीणों को अंदेशा है कि किसी डंपर या 407 टेंपो जैसे वाहन ने टक्कर मारी होगी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस जांच अधिकारी के मुताबिक हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई और अज्ञात वाहन चालक टक्कर मारकर फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार वाहन व चालक का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है. घटनास्थल और आसपास की जानकारी जुटाकर वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.
कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग: ग्रामीणों का कहना है कि रावर-गंजोगढ़ी मार्ग पर हादसों का सिलसिला पुराना है. उनके अनुसार, इस रास्ते पर अब तक करीब 15 से 16 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई परिवार अपने जवान बेटों को खो चुके हैं. लोगों का सवाल है कि बार-बार हादसों के बावजूद सड़क सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए. ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने, सरकारी CCTV कैमरे लगवाने और तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है. उनका मानना है कि कैमरों से फरार वाहनों की पहचान आसान होगी और सड़क पर निगरानी बढ़ने से दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी.
एक मौत ने फिर उठाए सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल: इंदर की मौत ने एक परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है. तीन छोटे बच्चे अब पिता के बिना जिंदगी बिताने को मजबूर होंगे. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते सड़क पर रोशनी, निगरानी और यातायात नियंत्रण के इंतजाम किए जाएं तो भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकता है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था सुधारी जाए.
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