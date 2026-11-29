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करनाल में तेज रफ्तार वाहन ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, चालक की मौत, फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

करनाल में तेज रफ्तार का कहर ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल के रावर-गंजोगढ़ी मार्ग पर देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से ई-रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद वाहन चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया. मृतक की पहचान नगला फार्म निवासी इंदर उर्फ मिंदर के रूप में हुई है. इधर, हादसे की खबर मिलते ही मौके पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

ई-रिक्शा चलाकर पालता था परिवार: मृतक के जानकार के अनुसार मृतक इंदर उर्फ मिंदर ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसकी कमाई से ही घर का खर्च चलता था और बच्चों की जरूरतें पूरी होती थीं. परिवार में एक बेटी और दो बेटे हैं. रोजी-रोटी कमाने के लिए घर से निकला इंदर खुद सड़क हादसे का शिकार हो गया. हादसे के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है. जिस व्यक्ति के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी, उसके चले जाने से अब बच्चों के भविष्य और घर चलाने की चिंता परिजनों को सताने लगी है.

करनाल में तेज रफ्तार वाहन ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर (ETV Bharat) फोन नहीं उठा तो दूसरे मोबाइल से मिली मौत की खबर: मृतक के परिचित करण ने बताया कि, "हादसे से पहले इंदर को फोन किया गया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. बाद में किसी अन्य व्यक्ति ने सिम दूसरे मोबाइल में डालकर कॉल की और हादसे की सूचना दी. खबर मिलते ही परिवार और परिचित मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक इंदर की मौत हो चुकी थी. इंदर ई-रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करता था और उसके तीन छोटे बच्चे हैं. यह परिवार के लिए बेहद मुश्किल और दुखद घड़ी है. इंदर की मौत से उसके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया." तेज रफ्तार वाहन ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, चालक की मौत (ETV Bharat) तेज रफ्तार वाहन बढ़ा रहे खतरा: हादसे के बाद रावर-गंजोगढ़ी मार्ग पर सड़क सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया. लोगों का कहना है कि मार्ग पर रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होती. सड़क सिंगल है, लेकिन यहां से भारी और अन्य वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं. अंधेरे के कारण सामने से आने वाले वाहनों और सड़क पर चल रहे लोगों को देख पाना मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर न पर्याप्त स्ट्रीट लाइट हैं और न ही तेज रफ्तार वाहनों को नियंत्रित करने के प्रभावी इंतजाम. लोगों ने बताया कि वे भी कई बार इस मार्ग पर हादसों से बाल-बाल बच चुके हैं.