करनाल में कोहरे का कहर, NH पर भीषण हादसा, कई वाहनों की जबरदस्त टक्कर से घायल हुए लोग
करनाल में कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया. हादसे में 5-6 वाहनों की भीषण टक्कर से कई लोग घायल हो गए.
Published : December 11, 2025 at 1:25 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया. नीलोखेड़ी एनएच-44 पर हरियाणा रोडवेज की दो बसों समेत 5-6 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कई लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसके चलते एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए. इस दौरान रोडवेज बस डिवाइडर पर उछल गई. काफी देर तक आवाजाही बंद रही.
हादसे में कई लोग घायल: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि "भीषण टक्कर के चलते हरियाणा झज्जर डिपो बस डिवाइडर पर चढ़ गई और कुछ समय के लिए हाईवे जाम हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया. घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है. वाहनों को भी काफी नुकसान हुआ है". मौके पर पहुंचे लोग धुंध को इस हादसे की मुख्य वजह बता रहे हैं.
दो बसों समेत कई वाहनों की टकक्कर: वहीं, जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि "घने कोहरे और धुंध की वजह से एक साथ 6-7 वाहन आपस में बुरी तरह टकरा गए. झज्जर डिपो की रोडवेज बस ने आगे चल रहे कैंटर को टक्कर मार दी. जिसके बाद पीछे से आ रहे कई वाहन आपस में भिड़ गए. घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है. हाईवे पर यातायात फिर से शुरू कर दिया गया है. फिलहाल स्थिति सामान्य है".
लोगों में डर का माहौल: टैंकर चालक ने बताया कि "सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. अचानक ब्रेक लगने और धुंध की वजह से पीछे आने वाले वाहन संभल नहीं पाए और हादसा हो गया. वहीं, बस के डिवाइडर पर चढ़ने से यात्रियों में डर का माहौल बन गया". तो वहीं, बस में सवार छात्रों ने बताया कि "वह कॉलेज जा रहे थे, उनके आगे एक कैंटर धीमी स्पीड में चल रहा था. वे पीछे हरियाणा रोडवेज की बस में बैठे हुए थे. पीछे से आकर एक ट्रक उनको जोरदार टक्कर मार देता है, जिसमें हरियाणा रोडवेज की दो बस और एक कैंटर एक ट्रक और 2 से 3 गाड़ी आपस में टकरा जाती है. बस में बैठी हुई कई सवारियां इसमें घायल हो गई है. जिनको उपचार के लिए करनाल के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया है.
चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे वाहन: मौके पर पहुंचे डायल 112 इंचार्ज राजकुमार ने बताया कि "यह हादसा ज्यादा कोहरे की वजह से हुआ है. इसमें हरियाणा रोडवेज की दो बसें क्षतिग्रस्त हुई है. एक बस झज्जर डिपो की थी. दूसरी बस कुरुक्षेत्र डिपो की थी. यह चंडीगढ़ की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे. नीलोखेड़ी के पास यह हादसा हुआ है. इसमें कई लोग घायल हुए हैं. घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया है. फिलहाल पुलिस ने वाहनों को साइड में करके मौके पर स्थिति संभाली हुई है. मामले की जांच की जा रही है".
