करनाल में सड़क हादसा, जोहड़ में गिरी अनियंत्रित कार, चालक की मौत, पुलिस जांच जारी

धूमसी गांव करनाल में अनियंत्रित कार जोहड़ में गिर गई. हादसे में कार चालक की मौत हो गई.

करनाल में सड़क हादसा
करनाल में सड़क हादसा
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 12, 2026 at 11:46 AM IST

करनाल: हरियाणा के करनाल में बड़ा सड़क हादसा हो गया. गांव धूमसी में एक अनियंत्रित कार जोहड़ में गिर गई. हादसे में कार चालक की मौत हो गई. शव को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है. पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है.

जोहड़ में गिरी कार: एसडीआरएफ के मेंबर राजेश ने बताया कि "उनको जानकारी मिली थी कि रात करीब साढ़े 12 बजे एक कार चालक गढ़ी जाटान की ओर से आ रहा था. जैसे ही गांव धूमती के नजदीक पहुंचा तो अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया. इस दौरान कार सीधे जोहड़ में जा गिरी".

कार चालक की मौत: राजेश ने बताया कि "हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया. अंधेरा अधिक होने की वजह से रात के समय जोहड़ में गहन तलाशी संभव नहीं हो सकी. सुबह होते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने दोबारा सर्च अभियान चलाया. जिसके दौरान जोहड़ से कार और चालक का शव बाहर निकाला गया. जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है".

जोहड़ में गिरी अनियंत्रित कार
जोहड़ में गिरी अनियंत्रित कार

पुलिस जांच में जुटी: थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि "रात करीब एक बजे कंट्रोल रूम में हादसे की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कार को जोहड़ से निकाला. मृतक चालक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. कार का पंजीकरण नंबर कैथल जिले का बताया जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया है. जोहड़ में सर्च अभियान अभी जारी है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कार चालक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति सवार तो नहीं था. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है".

संपादक की पसंद

