करनाल धान घोटाले में 5 अधिकारी गिरफ्तार, जांच रिपोर्ट के बाद देर रात हुई कार्रवाई, करोड़ों के घोटाले का खुलासा

करनाल: हरियाणा के करनाल में धान खरीद और भंडार से जुड़े करोड़ों रुपये के घोटाले को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. मामले में पुलिस ने 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. देर रात हुई कार्रवाई से मंडी अफसरों में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई फर्जी गेट पास और सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आधार पर की गई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपसी मिलीभगत से सरकारी खरीद प्रणाली में हेराफेरी की है.

गिरफ्तार किए गए 5 अधिकारियों के नाम: गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में तरावड़ी से फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार, इंद्री फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर रणधीर सिंह, असंध में हैफेड मैनेजर प्रमोद कुमार, निसिंग में हैफेड मैनेजर दर्शन सिंह और इंद्री के हरियाणा वेयर हाउसिंग से जुड़े तकनीकी सहायक प्रदीप कुमार शामिल है.

कैसे खुला घोटाले का राज?: SP कांची सिंगल, "एसआईटी की जांच में सामने आया है कि सरकारी विभागों में तैनात जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपसी मिलीभगत से करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम दिया है. रिकॉर्ड, दस्तावेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने अधिकारियों की संलिप्तता पाई है. जिसके बाद कार्रवाई की गई है. फिलहाल पूरे नेटवर्क की भी गहराई से जांच की जा रही है".

SP कांची सिंगल ने की पुष्टि: करनाल एसपी कांची सिंगला ने बताया कि "गहनता से जांच होने के बाद पांचों अधिकारियों की गिरफ्तारियां की गई है. एसआईटी पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है. इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है. पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इस घोटाले में और कौन-कौन शामिल हैं. कितनी रकम का गबन किया गया है. नेटवर्क कब से सक्रिय था. सभी तथ्यों की जांच की जा रही है".

