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करनाल में राइस मिलरों का दावा: 'पिछले सीजन का 1.68 लाख मीट्रिक टन चावल बकाया', उठान ना होने पर जताया रोष

KARNAL RICE MILLERS ASSOCIATION ( ETV Bharat )

​करनाल: कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) का बकाया चावल समय पर ना उठाए जाने के कारण हरियाणा के राइस मिलरों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. स्थिति से निपटने और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए करनाल राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से एक स्थानीय होटल में विशेष बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में मिलरों ने सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखीं और जल्द से जल्द चावल का उठान कराने की पुरजोर मांग की.​

लाखों मीट्रिक टन चावल फंसा, उठान की मांग​: करनाल राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान राजिंद्र मोंगा ने बैठक के दौरान जानकारी दी कि इस समय प्रदेशभर के 433 राइस मिलरों के पास पिछले सीजन का लगभग 1.68 लाख मीट्रिक टन चावल बकाया पड़ा है. मोंगा ने स्पष्ट किया कि मिलर सरकार को चावल वापस देने और अपना स्टॉक खाली करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन विभाग की तरफ से समय पर उठान ना होने के कारण उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.