करनाल में राइस मिलरों का दावा: 'पिछले सीजन का 1.68 लाख मीट्रिक टन चावल बकाया', उठान ना होने पर जताया रोष
करनाल राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान ने बोले- प्रदेशभर के 433 राइस मिलरों के पास पिछले सीजन का लगभग 1.68 लाख मीट्रिक टन चावल बकाया.
Published : October 28, 2026 at 9:04 AM IST
करनाल: कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) का बकाया चावल समय पर ना उठाए जाने के कारण हरियाणा के राइस मिलरों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. स्थिति से निपटने और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए करनाल राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से एक स्थानीय होटल में विशेष बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में मिलरों ने सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखीं और जल्द से जल्द चावल का उठान कराने की पुरजोर मांग की.
लाखों मीट्रिक टन चावल फंसा, उठान की मांग: करनाल राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान राजिंद्र मोंगा ने बैठक के दौरान जानकारी दी कि इस समय प्रदेशभर के 433 राइस मिलरों के पास पिछले सीजन का लगभग 1.68 लाख मीट्रिक टन चावल बकाया पड़ा है. मोंगा ने स्पष्ट किया कि मिलर सरकार को चावल वापस देने और अपना स्टॉक खाली करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन विभाग की तरफ से समय पर उठान ना होने के कारण उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.
सरकार से समस्या के समाधान की अपील: राजिंद्र मोंगा ने सरकार से मांग की है कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, या तो तुरंत प्रभाव से चावल का उठान करवाया जाए या फिर भुगतान के विकल्प के जरिए इस अड़चन को दूर किया जाए. मिलर्स के अनुसार, इस गंभीर मुद्दे को लेकर चार दिन पहले चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों के समक्ष भी बात रखी गई थी, लेकिन जमीन स्तर पर अब तक कोई ठोस राहत नहीं मिल पाई है.
छापेमारी के तरीके पर उठाए गए सवाल: बैठक में ऊंचा समाना स्थित एक राइस मिल में डीएफएससी मुकेश द्वारा रात के समय की गई छापेमारी का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया. राजिंद्र मोंगा ने इस कार्रवाई के तरीके पर कड़ा ऐतराज़ जताते हुए आरोप लगाया कि विभागीय कर्मचारियों ने नियमों को ताक पर रखकर मिल की दीवारें फांदकर अंदर प्रवेश किया.मिलर्स ने इस प्रकार की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है. एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि इस पूरी घटना की शिकायत प्रदेश के संबंधित मंत्रियों, विधायकों, उच्च अधिकारियों और उपायुक्त (डीसी) को सौंपी जाएगी, ताकि इस तरह की कार्यप्रणाली पर रोक लगाई जा सके.
ट्रेडर्स के साथ राजनीति करने का आरोप: राइस मिलर्स ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले को लेकर ट्रेडर्स और मिलर्स के साथ राजनीति की जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और प्रशासन ने जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो मिलर्स को कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
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