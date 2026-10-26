करनाल: 16 दिन जिंदगी से जूझने के बाद BSNL के रिटायर्ड कर्मचारी की मौत, खेत की फसल काटने को लेकर हुआ था विवाद
करनाल में जमीन विवाद में घायल बीएसएनएल कर्मचारी की 16 दिन बाद मौत हो गई .
Published : October 26, 2026 at 7:49 PM IST
करनाल: जिले के रिंडल गांव में खेत में खड़ी धान की फसल काटने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बुजुर्ग की मौत तक पहुंच गया है. फसल काटने का विरोध करने पर कथित तौर पर किए गए हमले में घायल BSNL के सेवानिवृत्त कर्मचारी रामेश्वर ने 16 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद दम तोड़ दिया. 65 वर्षीय रामेश्वर की मौत से परिवार में मातम पसरा है.
परिजनों में पुलिस के रवैये को लेकर रोषः वहीं परिजनों में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर रोष है. इस हमले में रामेश्वर का बेटा ओमदत्त भी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद कुंजपुरा थाना पुलिस और डीएसपी नायब सिंह अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है.
जमीन का विवाद, फसल बनी टकराव की वजहः मृतक रामेश्वर के भतीजे सोनू ने बताया कि रामेश्वर BSNL में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे और करीब पांच साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने खेत में मंदिर बनवाया था और नियमित रूप से वहां पूजा-पाठ करने जाते थे. घटना वाले दिन भी रामेश्वर मंदिर में मौजूद थे, तभी उनके बेटे ओमदत्त का फोन आया कि दूसरे पक्ष के लोग खेत में कंबाइन से धान की फसल काट रहे हैं. सूचना मिलते ही रामेश्वर अपने बेटे और दो अन्य साथियों के साथ खेत की ओर रवाना हो गए. परिवार का दावा है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है और मामला अदालत में विचाराधीन है.
पिता-पुत्र पर हमले का आरोप: परिजनों का आरोप है कि 11 तारीख को जब रामेश्वर और ओमदत्त फसल काटने का विरोध करने मौके पर पहुंचे, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया. सोनू ने बताया कि गन्ने के खेत से 15 से 20 लोग बाहर निकले और पिता-पुत्र पर तेजधार हथियारों, लाठी-डंडों से हमला किया. इस दौरान दोनों को गंभीर चोटें आईं और उनकी गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई. हमले के बाद रामेश्वर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका लगातार उपचार चल रहा था. आखिरकार 16 दिन बाद उनकी मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि जमीन पर कब्जे और फसल को लेकर चल रहा विवाद इस हिंसक वारदात की वजह बना.
बेटे की हालत भी गंभीर, चलने-फिरने में असमर्थ: रामेश्वर के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों ने बताया कि रामेश्वर के दो बेटे ओमदत्त और अन्नू हैं, जबकि उनकी बेटी विदेश में रहती है. ओमदत्त अपने पिता के साथ ही रहता था और घटना वाले दिन भी उनके साथ खेत में गया था. हमले में ओमदत्त को भी गंभीर चोटें आईं. परिजनों का कहना है कि उसकी हालत अब भी गंभीर है और वह चलने-फिरने में असमर्थ है. एक तरफ परिवार ने अपने बुजुर्ग को खो दिया, तो दूसरी तरफ घायल बेटे की हालत को लेकर भी चिंता बनी हुई है.
वीडियो पुलिस को सौंपने का दावाः परिजनों का कहना है कि घटना के समय गाड़ी में मौजूद युवकों ने हमले की वीडियो भी बनाई थी. परिवार के एक सदस्य ने बताया कि वीडियो में कथित तौर पर आरोपी पिता-पुत्र के साथ मारपीट करते और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं. हमले में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. सोनू ने दावा किया कि परिवार ने यह वीडियो पुलिस को सौंप दी थी, ताकि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके. रामेश्वर की मौत के बाद परिजनों ने मामले में निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.
आठ आरोपी नामजद, दो गिरफ्तार; बाकी की तलाश जारीः डीएसपी नायब सिंह ने बताया कि घटना 11 तारीख की है और दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. 12 तारीख को पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आठ आरोपियों को नामजद किया गया है. पुलिस अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. रामेश्वर की मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है.