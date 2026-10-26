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करनाल: 16 दिन जिंदगी से जूझने के बाद BSNL के रिटायर्ड कर्मचारी की मौत, खेत की फसल काटने को लेकर हुआ था विवाद

जमीन विवाद में बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी रामेश्वर की मौत ( ETV Bharat )

करनाल: जिले के रिंडल गांव में खेत में खड़ी धान की फसल काटने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बुजुर्ग की मौत तक पहुंच गया है. फसल काटने का विरोध करने पर कथित तौर पर किए गए हमले में घायल BSNL के सेवानिवृत्त कर्मचारी रामेश्वर ने 16 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद दम तोड़ दिया. 65 वर्षीय रामेश्वर की मौत से परिवार में मातम पसरा है.

परिजनों में पुलिस के रवैये को लेकर रोषः वहीं परिजनों में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर रोष है. इस हमले में रामेश्वर का बेटा ओमदत्त भी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद कुंजपुरा थाना पुलिस और डीएसपी नायब सिंह अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जमीन विवाद में हत्या (ETV Bharat) जमीन का विवाद, फसल बनी टकराव की वजहः मृतक रामेश्वर के भतीजे सोनू ने बताया कि रामेश्वर BSNL में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे और करीब पांच साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने खेत में मंदिर बनवाया था और नियमित रूप से वहां पूजा-पाठ करने जाते थे. घटना वाले दिन भी रामेश्वर मंदिर में मौजूद थे, तभी उनके बेटे ओमदत्त का फोन आया कि दूसरे पक्ष के लोग खेत में कंबाइन से धान की फसल काट रहे हैं. सूचना मिलते ही रामेश्वर अपने बेटे और दो अन्य साथियों के साथ खेत की ओर रवाना हो गए. परिवार का दावा है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है और मामला अदालत में विचाराधीन है. रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat) पिता-पुत्र पर हमले का आरोप: परिजनों का आरोप है कि 11 तारीख को जब रामेश्वर और ओमदत्त फसल काटने का विरोध करने मौके पर पहुंचे, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया. सोनू ने बताया कि गन्ने के खेत से 15 से 20 लोग बाहर निकले और पिता-पुत्र पर तेजधार हथियारों, लाठी-डंडों से हमला किया. इस दौरान दोनों को गंभीर चोटें आईं और उनकी गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई. हमले के बाद रामेश्वर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका लगातार उपचार चल रहा था. आखिरकार 16 दिन बाद उनकी मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि जमीन पर कब्जे और फसल को लेकर चल रहा विवाद इस हिंसक वारदात की वजह बना. परिवार में मचा कोहराम (ETV Bharat)