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इंद्री में गौवंश हत्या और मांस तस्करी का मामला, करनाल पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

करनाल में हाल के दिनों में गौवंश के कई अवशेष मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.

3 Arrested For ANIMALS KILLING
गौवंशों की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझाया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 1:24 PM IST

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करनालः हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र से पिछले कुछ दिनों से गौवंशों की हत्या और उनके अवशेष मिलने की कई घटनाएं सामने आ रही थी. इससे पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल बना दिया था. लगातार तीन दिनों तक ऐसी घटनाएं सामने आने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी थी. स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई थी. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जन आक्रोश और चेतावनी: इन घटनाओं के बाद गौ रक्षा दल, विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो दिन का अल्टीमेटम भी दिया था. माहौल गुस्से और तनाव से भरा हुआ था.

पुलिस की सख्त कार्रवाई: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए करनाल पुलिस की सीआईए-1 शाखा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच तेज कर दी. सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूत्रों की मदद से पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश में दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

गिरफ्तार आरोपी और प्रारंभिक खुलासा: पकड़े गए आरोपियों की पहचान आज़म, नवाब और शहजाद के रूप में हुई है, नवाब और शहजाद आपस में सगे भाई बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी रास्ते से गौवंशों को उठाकर उनकी हत्या करते थे, उनके अंगों को नहर में फेंक देते थे और मांस को बेचकर अवैध कमाई करते थे.

रिमांड और आगे की जांच: सीआईए-1 शाखा के प्रभारी संदीप के अनुसार "तीनों आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क के तार पानीपत से जुड़े हो सकते हैं. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है और यह नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है."

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