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इंद्री में गौवंश हत्या और मांस तस्करी का मामला, करनाल पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

करनालः हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र से पिछले कुछ दिनों से गौवंशों की हत्या और उनके अवशेष मिलने की कई घटनाएं सामने आ रही थी. इससे पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल बना दिया था. लगातार तीन दिनों तक ऐसी घटनाएं सामने आने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी थी. स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई थी. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जन आक्रोश और चेतावनी: इन घटनाओं के बाद गौ रक्षा दल, विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो दिन का अल्टीमेटम भी दिया था. माहौल गुस्से और तनाव से भरा हुआ था.

पुलिस की सख्त कार्रवाई: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए करनाल पुलिस की सीआईए-1 शाखा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच तेज कर दी. सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूत्रों की मदद से पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश में दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.