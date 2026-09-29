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करनाल: असंध में मून लाइट होटल में पुलिस की रेड, 3 युवती सहित 7 हिरासत में

करनाल के असंध के मून लाइट होटल में पुलिस की रेड के दौरान कुल 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

Illegal activities in hotel
होटल में रेड 7 गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 29, 2026 at 1:51 PM IST

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करनालः हरियाणा के करनाल में असन्ध सफीदों रोड स्थित मून लाइट होटल में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस टीम ने अचानक रेड कर दी. पुलिस को होटल में तीन युवक और तीन युवतियां मिलीं. पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि होटल संचालक को भी पुलिस ने पकड़ लिया है. मौके से कुछ संदिग्ध सामान बरामद होने की बात सामने आई है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

सूचना के बाद होटल में पहुंची थी पुलिस टीमः पुलिस टीम ने बताया कि मून लाइट होटल में स्पा सेंटर चलने और उसकी आड़ में संदिग्ध गतिविधियां होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही डीएसपी गोरखपाल राणा, महिला थाना प्रभारी कनुप्रिया और असंध थाना प्रभारी राजेश कुमार की टीम ने होटल में छापेमारी की. पुलिस की अचानक हुई कार्रवाई से होटल में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

मून लाइट होटल में पुलिस की रेड 7 हिरासत में (ETV Bharat)

होटल के अंदर मिले तीन युवक और तीन युवतियां: पुलिस टीम ने होटल के कमरों और परिसर की जांच की तो वहां तीन युवक और तीन युवतियां मिलीं. पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया. जांच के दौरान कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. मामले में होटल संचालक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है.

दूसरे प्रदेशों की बताई जा रही युवतियांः असन्ध थाना प्रभारी राजेश ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में युवतियों के दूसरे प्रदेशों से होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वे यहां कब से रह रही थीं और होटल में किस तरह का काम कर रही थीं. पुलिस युवतियों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें थाने बुलाने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी.

पूछताछ के बाद होगी नियमानुसार कार्रवाईः पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है. बरामद सामान और होटल में मिली परिस्थितियों की जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले में स्पा सेंटर की गतिविधियों और होटल संचालन से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है.

संदिग्ध गतिविधि दिखे तो पुलिस को दें सूचनाः पुलिस द्वारा आमजन से अपील की है कि यदि किसी होटल, स्पा सेंटर या अन्य स्थान पर संदिग्ध गतिविधियां नजर आती हैं तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. सूचना मिलने पर पुलिस नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करेगी.

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