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करनाल में चाकूबाजी करने वाले पांच आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, सिर मुंडवाकर शहर में घुमाया

करनाल में चाकूबाजी करने वाले पांच आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस ( ETV Bharat )

करनाल: शहर की पुरानी सब्जी मंडी में चाकू और लाठी-डंडों से हमला कर दो युवकों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में करनाल पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. 24 अक्टूबर की रात हुई इस वारदात के बाद सिटी थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के सिर मुंडवाकर उन्हें शहर में घुमाया. इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने हुड़दंगबाजी, हथियारों के दम पर दहशत फैलाने और खुद को इलाके का दबंग समझने वाले युवाओं को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है.

पुलिस ने आरोपियों को सिर मुंडवाकर शहर में घुमाया (ETV Bharat) चौधर की लड़ाई में खूनी संघर्ष: सिटी थाना प्रभारी रामलाल ने बताया कि "पुरानी सब्जी मंडी में 7 से 8 युवकों ने मिलकर दो युवकों पर हमला किया था. आरोपियों ने चाकू, लाठी और डंडों का इस्तेमाल करते हुए दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. हमले में युवकों के सिर पर भी चोटें आईं. शुरुआती जांच में वारदात के पीछे आपसी रंजिश और इलाके में अपना दबदबा कायम करने की होड़ सामने आई है. कुछ युवक खुद को इलाके का दबंग साबित करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."