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करनाल में देर रात पुलिस-बदमाश के बीच मुठभेड़, CIA-2 ने घायल आरोपी को दबोचा

करनाल में देर रात पुलिस-बदमाश के बीच मुठभेड़ ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल में देर रात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान CIA-2 पुलिस और आरोपी अनिल कुमार के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अनिल कुमार के दाएं पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे काबू कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है.आरोपी को नीलोखेड़ी के बुटाना थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है.

सरेंडर करने के निर्देश के बाद हुई फायरिंग: इस बारे में CIA-2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि, "पुलिस को सूचना मिली थी कि अनिल कुमार करनाल की तरफ आ रहा है और किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने नाकेबंदी कर निगरानी शुरू कर दी. आरोपी के मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया. इसके बाद फायरिंग हुई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दाएं पैर में गोली लग गई."