करनाल में देर रात पुलिस-बदमाश के बीच मुठभेड़, CIA-2 ने घायल आरोपी को दबोचा
करनाल में CIA-2 पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ. फिलहाल उसका इलाज जारी है.
Published : October 24, 2026 at 8:47 AM IST
करनाल: करनाल में देर रात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान CIA-2 पुलिस और आरोपी अनिल कुमार के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अनिल कुमार के दाएं पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे काबू कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है.आरोपी को नीलोखेड़ी के बुटाना थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है.
सरेंडर करने के निर्देश के बाद हुई फायरिंग: इस बारे में CIA-2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि, "पुलिस को सूचना मिली थी कि अनिल कुमार करनाल की तरफ आ रहा है और किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने नाकेबंदी कर निगरानी शुरू कर दी. आरोपी के मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया. इसके बाद फायरिंग हुई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दाएं पैर में गोली लग गई."
घायल आरोपी को अस्पताल पहुंचाया: मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस की कार्रवाई के दौरान घटनास्थल पर मौजूद टीम ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है
FSL टीम ने जुटाए मौके से साक्ष्य: घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की. पुलिस अब मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. आरोपी किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और उसके खिलाफ पहले से कितने मामले दर्ज हैं, इसकी जानकारी भी जांच के बाद स्पष्ट होगी.
पुलिस अधिकारी ने दी कार्रवाई की जानकारी: इस बारे में CIA-2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि, "पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी. आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर लिया. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है."
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