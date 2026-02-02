ETV Bharat / state

करनाल सीआईए-थ्री टीम को मिली बड़ी सफलता, बिजली तार चोरी गैंग का किया भंडाफोड़, 14 चोर गिरफ्तार

करनाल: करनाल पुलिस की सीआईए-थ्री टीम ने बिजली की तार चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी दिन में रेकी कर रात के अंधेरे में कटर से हाई वोल्टेज बिजली तार काटकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. गिरोह अब तक लगभग 44 लाख रुपये की बिजली तारों पर हाथ साफ कर चुका था. आरोपियों के कब्जे से 2 लाख 40 हजार रुपये नकद और दो गाड़ियां बरामद की गई हैं. एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

संगठित तरीके से करते थे वारदात:पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पहले दिन के समय सुनसान जगहों और निर्माणाधीन बिजली प्रोजेक्ट साइटों की रेकी करता था. रात होते ही आरोपी कटर की मदद से बिजली की मोटी तारों को काटकर चोरी कर लेता था. चोरी की गई तारों को बाद में कबाड़ी के जरिए ठिकाने लगाया जाता था.

बिजली तार चोरी गैंग का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)

निर्माणाधीन 33 केवी बिजलीघरों को बनाया निशाना:मामले में जांच अधिकारी एएसआई जंगशेर ने बताया कि, “भिवानी की अग्रवाल कंपनी ने करनाल में कई जगह 33 केवी बिजलीघर निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था. इन्हीं साइटों से तार चोरी की घटनाएं सामने आईं. शुरुआती जांच में चार आरोपियों को पकड़ा गया था, जिनसे पूछताछ के बाद पूरे गिरोह का खुलासा हुआ.”

कई और वारदातों का खुलासा:पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों ने करनाल के निसंग, अलीपुर, रम्बा क्षेत्रों के साथ-साथ कैथल के पूंडरी इलाके में भी चोरी की वारदातें कबूली हैं. पूछताछ में यह भी सामने आया कि गिरोह के कुछ सदस्य पहले बिजली का काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें तारों की गुणवत्ता और कीमत की पूरी जानकारी थी.