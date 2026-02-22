ETV Bharat / state

करनाल पुलिस ने कथित नेता को किया गिरफ्तार, हरियाणा सरकार लिखी कार भी जब्त, ठगी का आरोप

करनाल: हरियाणा की करनाल पुलिस ने कुरुक्षेत्र से कुलदीप नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. जिसके पास से एक गाड़ी भी बरामद की गई है. कार के ऊपर हरियाणा सरकार लिखा हुआ है. बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था. जिसे पकड़ने पुलिस पहुंची तो उसने दीवार कूद कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

आरोपी पर ठगी का आरोप: शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने बताया कि कुलदीप नाम का आरोपी, उनकी पत्नी और एक अन्य महिला मिलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं. आरोपी ने राजेश कुमार के साथ भी जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की है. राजेश को जमीन के नकली कागज दिखाकर 42 लाख ठग लिए गए. जिसकी शिकायत राजेश ने पुलिस को दी. इसी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की.

करनाल के शख्स ने दर्ज करवाई शिकायत: शिकायतकर्ता ने बताया कि ये गाड़ी उनसे धोखाधड़ी में कुलदीप ने ले रखी है. जिससे वो गलत काम करता है. लोगों के साथ ठगी करता है और जब वो अपनी गाड़ी मांगने उनके घर पर आया. तब परिवार वालों ने उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी. करनाल पुलिस ने कार वाले व्यक्ति और उसके दोनों साथियों को पकड़ लिया गया है.